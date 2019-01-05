ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

高纖又熱量低！冬季必吃好水果柑橘、葡萄柚、金桔

ETtoday健康雲

▲▼柑橘,橘子,柳丁,柳橙,香吉士。（圖／翻攝PEXELS）

▲冬天其他水果少的時候，水果攤就是柑橘類的天下了，過年過節剛好大吉大利好應景。（圖／翻攝PEXELS）

文／童嘉

柑橘
橘子其實是一種通俗的說法，柑橘則是統稱，仔細說起來，還有椪柑、桶柑、海梨仔、茂谷柑等等，冬天其他水果少的時候，水果攤就是柑橘類的天下了，過年過節剛好大吉大利好應景。柑橘類是世界上產量最多的水果，原生地在中國，生長歷史悠久，中文名稱一向很混淆，大約是橘比柑好剝，柑比橙好剝，橙其實就是俗稱柳丁。

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲葡萄柚汁更與柳橙汁並列為果汁市場的大哥、大姊大。（圖／新自然主義提供，以下皆同。）

葡萄柚、金桔
同為柑橘的兄弟，主要來自進口的葡萄柚，因為高纖又熱量低，成為時髦養生瘦身的象徵，葡萄柚汁更與柳橙汁並列為果汁市場的大哥、大姊大。金柑，又稱金桔或金棗，宜蘭種很多，一般果皮鮮橙色、光滑、味甜，果肉反而比較酸，是少數皮比肉好吃的水果，鮮食比較少，多拿來做蜜餞、沾醬，或是整株盆栽當觀賞，吉利又有氣氛。

沒道理？！有些橘子越醜越甜
橘子要選擇果型飽滿，底部有一點凹陷的，毛孔小表示皮薄，果實有沉重感的比較多汁，顏色呈現橘紅色表示日曬充足，比較美味。橘子買回來，可以放在通風處兩、三天再吃。

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供）

▲通常橘子皮外表的疤痕並不影響橘子的美味。

為了避免手沾了表皮的農藥又摸果肉，不小心就吃進農藥，最好還是先清水沖洗。

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供）

▲剝橘子有訣竅，先用大拇指的指甲輕輕在頭或尾端摳出一個缺口，再慢慢把皮剝開。

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供）

▲現在還有一種剝橘子新方法，就是用指甲在橘子上下畫出兩個環狀，剝掉上下兩個區域。

本文摘自《就愛吃水果：挑選、保存、洗切方略，享受台灣四季水果盛宴不求人》／童嘉（曾任報社專欄記者）／新自然主義
《就愛吃水果：挑選、保存、洗切方略，享受台灣四季水果盛宴不求人》新書分享會

關鍵字： 橘子 椪柑 柳丁 柑橘 大吉大利 葡萄柚 金桔 金棗 剝橘子 童嘉
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

吃烤橘子能治咳嗽？專家揭密：7種咳嗽有各自「適合水果」

研究：1天1柑橘食道癌↓23%　營養師激推「抗癌蔬果Top10」必吃

日常生活動一動，控制膽固醇

大吃大喝，跟挑食一樣恐怖

高纖又熱量低！冬季必吃好水果柑橘、葡萄柚、金桔

他「手指不一樣」驚罹肺癌過世！醫一動作自測...有透光才正常

換完未必能醒！腹留30cm疤堅捐肝　辣妹舞者安慰阿姨：我們有一樣的疤

天冷必吃羊肉爐！中醫曝「羊肉功效」：這4種人不適合吃

高屏澎東血液庫連發「捐血著急令」！　目前血液庫存僅剩4天

20年來最慘！台北血液庫存剩3天　已先跟4縣市「借血」

讀者迴響

回到最上面