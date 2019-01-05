高纖又熱量低！冬季必吃好水果柑橘、葡萄柚、金桔

▲冬天其他水果少的時候，水果攤就是柑橘類的天下了，過年過節剛好大吉大利好應景。（圖／翻攝PEXELS）

文／童嘉



柑橘

橘子其實是一種通俗的說法，柑橘則是統稱，仔細說起來，還有椪柑、桶柑、海梨仔、茂谷柑等等，冬天其他水果少的時候，水果攤就是柑橘類的天下了，過年過節剛好大吉大利好應景。柑橘類是世界上產量最多的水果，原生地在中國，生長歷史悠久，中文名稱一向很混淆，大約是橘比柑好剝，柑比橙好剝，橙其實就是俗稱柳丁。

▲葡萄柚汁更與柳橙汁並列為果汁市場的大哥、大姊大。（圖／新自然主義提供，以下皆同。）

葡萄柚、金桔

同為柑橘的兄弟，主要來自進口的葡萄柚，因為高纖又熱量低，成為時髦養生瘦身的象徵，葡萄柚汁更與柳橙汁並列為果汁市場的大哥、大姊大。金柑，又稱金桔或金棗，宜蘭種很多，一般果皮鮮橙色、光滑、味甜，果肉反而比較酸，是少數皮比肉好吃的水果，鮮食比較少，多拿來做蜜餞、沾醬，或是整株盆栽當觀賞，吉利又有氣氛。

沒道理？！有些橘子越醜越甜

橘子要選擇果型飽滿，底部有一點凹陷的，毛孔小表示皮薄，果實有沉重感的比較多汁，顏色呈現橘紅色表示日曬充足，比較美味。橘子買回來，可以放在通風處兩、三天再吃。

▲通常橘子皮外表的疤痕並不影響橘子的美味。

為了避免手沾了表皮的農藥又摸果肉，不小心就吃進農藥，最好還是先清水沖洗。

▲剝橘子有訣竅，先用大拇指的指甲輕輕在頭或尾端摳出一個缺口，再慢慢把皮剝開。

▲現在還有一種剝橘子新方法，就是用指甲在橘子上下畫出兩個環狀，剝掉上下兩個區域。

本文摘自《就愛吃水果：挑選、保存、洗切方略，享受台灣四季水果盛宴不求人》／童嘉（曾任報社專欄記者）／新自然主義



