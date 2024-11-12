罹肝癌晚期！他吃1蔬菜＋治療「8顆腫瘤全消失」　醫：沒再復發

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罹肝癌晚期！他吃地瓜葉＋治療「8顆腫瘤全消失」　醫：沒再復發

▲▼地瓜葉,燙青菜,外食,蔬菜,綠葉蔬菜。（圖／記者李佳蓉攝）

▲雖有個案在食用地瓜葉後腫瘤消失，不過醫師提醒，不能以此取代正規醫學治療。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

日前本刊報導一名阿嬤吃了7個月的汆燙地瓜葉後，「肝臟腫瘤消失」超音波都找不到。無獨有偶，另一名51歲男子去年被發現肝臟有8顆腫瘤，最大達13公分，被判定為肝癌晚期無法開刀，今年6月追蹤檢查發現他雙側肝癌全消失，他透露治療期間多吃地瓜葉。醫師錢政弘強調，雖然地瓜葉好處多多，但不能以此取代正規的醫學治療。

錢政弘醫師在粉專指出，「對於罹患肝癌的病患，我當然是建議接受醫學治療。」接著分享去年收治罹肝癌的男患者，因被判定為晚期無法開刀，後續他接受血管化學栓塞與免疫標靶治療，到今年6月追蹤檢查，竟驚見雙側肝癌全部消失，且迄今沒有復發跡象，於治療過程中未出現副作用、體力恢復得很快，回診時精神奕奕。男子分享自己「有多吃地瓜葉」。

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肝,肝臟,肝炎。（圖／記者趙于婷攝）

▲有男子在治療並搭配吃地瓜葉，8顆肝臟腫瘤全消失。（示意圖／本報資料照）

提及地瓜葉的營養成分，錢政弘說，地瓜葉因為蟲不愛吃，所以很少使用農藥，不怕風雨、容易種植，是酚類化合物的天然來源，具有很強的抗氧化活性和做為抗氧化劑的潛在作用。而葉子中的總酚類含量和總類黃酮含量比葉柄高10倍以上，所以葉子的營養價值很高；而葉柄則是纖維多、助排便，對於容易消化不良者，可捨去葉柄硬的地方不吃。

錢政弘進一步說明，最近在實驗研究中發現，地瓜葉可分離出一種含有16個氨基酸的肽，即「甘藷抗癌肽」，它可增強植物細胞壁的木栓化，能對抗物理和化學侵蝕以增強植物的防禦能力，從而抵抗病原體和環境壓力，「難怪地瓜葉這麼有韌性，害蟲不敢吃！」

此外，錢政弘也說，甘藷抗癌肽這個成分現在被認為可透過讓粒線體凋亡的途徑，誘導和促進胰臟癌細胞死亡，具有抗癌的潛力，至於能否對抗肝癌，還有待研究證明。

不過，錢政弘也強調，上述僅是他個人的臨床個案，目前並無大規模研究證實吃地瓜葉對消除肝臟腫瘤的實質幫助，雖建議大家日常可多攝取地瓜葉等各類蔬菜，但不能以此取代正規的醫學治療。

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關鍵字： 醫藥新聞 肝癌 腫瘤 治療 地瓜葉 錢政弘醫師 甘藷抗癌肽 酚類化合物 抗癌

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