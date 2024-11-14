結婚8年沒愛愛！陽痿夫見妻DIY「冷吐2句」　她心死提離婚

嵩馥健康管理中心由童嵩珍主任所帶領，從2004年開始，為兩岸第一家以「性」為主軸的健康管理顧問中心。強調「非藥、非刀」的自然、安全、無副作用進行心理諮詢及物理訓練，讓您重新找回信心、性福及兩性愉悅的親密關係。

▲人夫目睹正在DIY的太太，竟冷吐「你真的需求很大呢！要不要多來幾根（按摩棒）？」（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／性治療師童嵩珍

帶領身體工作真的太重要了

這次去中國工作，有一對夫妻讓我印象深刻。

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這位個案，年約40歲，因結婚7、8年無法行房求助於我們，幾次諮詢下來，個案的狀況慢慢變好，但奇怪的是，全都是個案一個人來。詢問了幾次，個案都說太太不願意出門，有人群恐懼症，因此，性治療的進展遲遲停在個案一個人身上。

直到上個月，太太終於願意露面，我印象非常深刻，太太戴了一頂棒球帽及深黑的口罩，帽沿壓得低低的，低到我幾乎只能看見她一點點的眼睛，我知道她的抗拒，並不想勉強她。

問到一些他們之間練習的事，太太幾乎都說：「我沒有興趣，我也不知道要怎麼勉強自己和他練習。」然後就流下了眼淚。所以，人群恐懼症是假的。當然，眼淚就是有隱情、有委屈。

繼續問才知道，原來個案在結婚時就一直有無法勃起的狀況，找過許多醫生，說的都是不怎麼正確的事實，或是性交過程中最好的事實，例如服藥後有進入，但對於「只有一次」或是「搞很久才完成的經過」卻隻字不提，當然，醫生也只能根據他的話判定他沒有生理上的問題。

▼人夫婚後一直無法勃起，夫妻結婚8年都無法行房。（示意圖／ETtoday資料照）

當然，既然去了醫院，不可免俗的查了血液，檢查報告也沒問題。醫生給了個案一個最佳的回應，就是：「我沒問題，其他的我沒辦法。」太太知道這其中一定有狀況，但個案這麼多年卻一直敷衍了事。

直到太太受不了，希望可以放過她，她需要有一個溫暖的家，有正常的性生活及小孩，又不想一直這樣繼續，今年初提出離婚。個案警覺，事情嚴重了。

治療大致就是個案有心理上的焦慮及完美主義，這導致他雖生理正常，但不敢輕易嘗試，擔心失敗會帶來更多陰影。因此，我們從認知開始，打破不切實際的期待，慢慢陪伴他走過這個過程。但太太不願意，這到底還有什麼因素？

原來個案早年除了拖延、敷衍之外還傷了她。甚至個案在太太自慰時說，你真的需求很大呢！要不要多來幾根（按摩棒）？太太被傷了之後就再也不想溝通了，兩人如室友，現在是連室友都不想當了，但個案還想要這段婚姻。

▼在被丈夫的言語傷害後，人妻心死提離婚。（示意圖／視覺中國）

太太這次願意和他來，我聽了之後也表讚揚，當我提議個案應該先為這段過去道歉時，先生立馬說對不起，但太太說，他的道歉太廉價，我希望這是最後一次，但不要勉強我。

「我當然不會勉強你」，我說。等下，因為你在家不曾見過他練習陰莖勃起的樣子，我們一起進治療室裡看一下好不好。太太才勉強答應，願意「看」一下。

這個「願意」揭開了性的面紗。當太太進入治療室裡，看見先生真的很努力，雖然偶爾也會緊張地軟下來，也開始願意學習「幫忙」器官的按摩。從「看」到「實際操作」，兩人冰冷的態度開始融化。

因為這樣，在教導結束時，我看見先生流下淚來。他說，這是他夢寐以求的狀況，但他說不動太太，也不知該怎麼說，畢竟過去帶給她太多的傷害了。回家後，我接到個案的訊息。個案說，太太竟在兩人練習過程中開始激起性慾，

他問我：「老師，我們現在能不能做愛？」

做愛，不是重點。願意，才是。身體工作，就是這麼重要。

本文經授權轉自：嵩馥性健康管理中心