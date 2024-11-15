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整天都很累！他硬撐「一檢查慘罹癌」　醫曝4警示症狀

▲每天都喊累！他硬撐「一檢查慘罹癌」　醫曝4警示症狀。（圖／彰化醫院提供）

▲退休男整天都覺得累，不在意的情況下竟驗出罹癌。（圖／彰化醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

彰化66歲林男罹患糖尿病20年，退休後生活不規律，沒多久因腎病變而洗腎，外人看他很虛弱，他卻稱自己吃得很營養，只是疲倦痠痛，家人以為只是退休症候群，在本人及家人都忽視的情況下，竟被檢查出多發性骨髓瘤，是一種「漿細胞癌」。衛福部彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺表示，很多人退休後作息驟變，恐衍生更多疾病。

張淑鈺說，擔任工廠中階主管的林男40多歲就罹糖尿病，透過服藥，血糖控制得還不錯，卻在退休後產生巨變，其家人指稱，林男退休後失去重心，不愛外出走動、喜歡窩在被窩裡，飲食不規律也不節制，控肉飯成為最愛，不到半年血糖失控，腎臟病變，每週得洗腎3天。

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張淑鈺表示，洗腎後幾個月，林男顯得萎靡，醫護懷疑是否營養不良，林男則回稱，自己都吃得很營養，只是整天都感到很疲倦，有時腰痠背痛而已；家人則是一派輕鬆地說，他退休後提不起勁，表現出疲倦的樣態，「這不是退休症候群的一種嗎？」

▲每天都喊累！他硬撐「一檢查慘罹癌」　醫曝4警示症狀。（圖／彰化醫院提供）

▲衛福部彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺。

張淑鈺對林男抽血檢驗，發現其白蛋白與全蛋白的比例過低，進一步確認發現他體內漿細胞大量增生。這些不正常增生的漿細胞被稱為骨髓瘤細胞，會蔓延到許多骨頭，並形成很多個腫瘤，稱之為多發性骨髓瘤。林男經血液腫瘤科治療，但預後並不好。

張淑鈺表示，多發性骨髓瘤是一種漿細胞癌，與白血病、淋巴瘤一樣，均是血癌的一種，常見症狀是骨頭痛、疲倦、體重減輕、噁心等，好發於50～70歲的族群，男性多於女性，目前尚不清楚漿細胞出現癌變的原因。

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