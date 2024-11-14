心臟權威魏崢示警「心肌梗塞5大兇手」　3族群最好提早健檢！

▲國內心臟權威、振興醫院院長魏崢。

記者趙于婷／台北報導

ETtoday健康雲與東森栢馥健康生活中心今舉辦首場大師健康講座，首場演講者就請到重量級國內心臟權威、振興醫院院長魏崢。魏崢特別說明最容易瞬間奪命的「心肌梗塞」，他提醒，心肌梗塞最主要成因包括「自然老化、遺傳基因、飲食習慣、工作壓力大、抽菸」，建議「三高患者、家族史心臟病、中風」，都建議要早點做健康檢查。

魏崢指出，心臟是不能停的，負責全身血液循環，工作量相當大，在正常情況下，成人每天要打出去7公噸以上的血液，心臟是連睡覺都還在工作的器官，如果停止3秒以上，人就要昏倒了，而心臟的冠狀動脈就是供應心臟本身的血液，如果這條血管堵了，就會引發心肌梗塞。

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他進一步說明，在臨床來說，常見的心臟病包括「先天性結構異常（如中隔缺損）、心臟瓣膜疾病（如瓣膜脫垂、風濕性、細菌感染、退化性）、冠狀動脈堵塞性疾病（如冠心症）、主動脈剝離（如夾層瘤）、肥厚性心肌症、心臟衰竭（如收縮力不足）、高血壓、心律不整等。

▲東森集團總裁王令麟親自帶魏崢參觀健康生活中心。

而最常聽見的心肌梗塞，就是冠狀動脈阻塞造成心臟肌肉壞死的嚴重疾病。魏崢說，除了人體自然老化，遺傳基因是最主要的，包括家族史和三高（高血糖、高血脂、高血壓）；另外，A型個性也要留意，魏崢解釋，這邊的A型個性不是指血型，而是A型人格特質的人，因為這類人比較追求完美主義，容易造成自身壓力大，罹患心臟病和心血管疾病的風險也比較高。

魏崢提醒，要預防心血管疾病，除了控制三高、飲食健康，還要適度運動，凡事也不要過度追求完美，更重要的是要定期篩檢，包括「三高患者、家族史心臟病、中風」，都建議要早點做健康檢查，尤其40歲以後除了基本檢查，也可加做電腦斷層。

▲ETtoday健康雲與東森栢馥健康生活中心今舉辦首場大師講座。