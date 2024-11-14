心臟權威魏崢來了！「東森健康雲」首場大師講座　王令麟大推預防醫學

▲東森總裁王令麟今親自出席「東森栢馥健康生活中心」。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

ETtoday健康雲與東森栢馥健康生活中心今舉辦首場大師健康講座，請到國內心臟權威、振興醫院院長魏崢演講，邀請東森VIP會員參與，會場座無虛席。東森總裁王令麟今也親自出席活動，致詞時特別強調「預防醫學」的重要性，能維持健康不只是吃保健食品，重要是定期健康檢查，更透露「自己40年來每年都會做健康檢查。」

王令麟總裁致詞時，首先感謝參與的會員，他提到「東森購物非常重視每一位會員的健康，我就很重視自己的健康，每天7點起床運動，所有東森保健品我都有吃。」他也透露「自己就是第一個人體實驗，產品自己都會先吃，也會找100個員工吃，吃完後每天要寫數字，有70%效果才敢拿出來服務。」

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王令麟總裁強調，「吃的東西不能出事情，我們是用生命在捍衛各位所吃的保健品。」另外，他也在今日特別宣布，明年1月會替會員提供最好的健康檢查，因為這5年來社會年齡層越來越高，根據目前台灣政府公布超過60歲，就已經有680萬人，單單只有吃保健品還沒辦法照顧健康。

而魏崢則在講座中，仔細說明了心臟的組成和疾病健康衛教，更值得一提的是，魏崢也準備了多支心臟手術和換心的影片，搭配他專業的講解，讓現場賓客上了寶貴的一課，尤其心臟手術影片，讓現場驚呼連連、嘖嘖稱奇，讓現場賓客直誇「神乎其技」。

▲首場大師講座請到心臟權威魏崢開講。

更難得的是，魏崢在演講結束後，還開放現場提問，有多位賓客問了心房顫動、心臟衰竭等疑問，魏崢也親切一一解答，讓整場2個多小時的講座氣氛熱絡。魏崢也藉此不斷呼籲，有時候心血管疾病初期沒有特別明顯症狀，例如之前資深媒體人趙少康主動脈瓣膜閉鎖不全，檢查意外發現主動脈擴大，緊急手術處理，這顯示出定期檢查的重要性。

王令麟總裁在會中強調，未來會跟台大醫院、振興醫院、輔大醫院、台北榮總合作，因為去醫院最怕的就是要等很久才能看到診，所以未來會為VIP會員提供預防醫學協助、由健康雲提供最專業的資訊，關心東森VIP的健康、做最妥適的健康照護。

王令麟總裁最後也提醒在場會員，自己每年一次定期健康檢查，已經連續40年沒有停過，他個人吃保健品、接受補充營養治療，並定期接受健康檢查，預防重於治療，「相信醫學的進步，只要提早發現，各種慢性病加以處理和預防，都可活得久、活得健康和有尊嚴。」而「東森健康雲、東森栢馥健康生活中心」也都會持續辦理類似活動，為VIP會員安排大師級名醫、提供正確、專業的健康知識。

▲王令麟總裁與魏崢合影。

▲ETtoday健康雲與東森栢馥健康生活中心今舉辦首場大師講座。