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30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲男子不聽醫囑堅持離院，最後倒臥停車場，被發現時已斷氣。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

急診科醫師柯世祐曾收治一名30多歲男子，掛急診時表示自己喉嚨很痛，講話時明顯能感受到他的口水已經吞不下去，快速診斷為「急性會厭炎」，建議他留院治療，否則會有生命危險。怎料男子堅持離院，20分鐘後被人發現倒臥在醫院停車場，已經斷氣，儘管經過緊急搶救，最終仍因腦部受損沒再醒過來，成為醫師心中的遺憾。

柯世祐醫師近日在醫師好辣節目中說明，會厭是人們進食時蓋住氣管以避免嗆到的結構，因遭細菌感染「整個腫起來」，有堵住呼吸道的疑慮，這種情形下會盡快給予抗生素治療，若病況進展嚴重，則會預防性進行插管、先保護患者的呼吸道，「要不然呼吸道整個塞住，他就死掉了。」

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該名男子因喉嚨劇痛被診斷為「急性會厭炎」，即使醫師一再強調其病況的危及性，但他仍堅持打完藥後就要自行離院，急著到銀行辦事。柯世祐不放棄，苦口婆心地勸說，若急性會厭炎不治療會有生命危險，但他怎麼勸都勸不聽，堅決當下要離開，最後簽名離院。

▲30多歲男「喉嚨爆痛」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

▲男子斷氣後經搶救、氣切給氧，雖然撿回一命卻再也沒醒來過。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

柯世祐說，就在20分鐘後，聽到醫院廣播地下2樓停車場「999要急救」，醫療團隊全繃緊神經，等待患者一送到急診室，一眼認出就是剛剛感染會厭炎的男子，立刻執行氣切，「可是他（送）上來的時候已經死掉，也不知道在停車場倒多久了。」最後經過插管送氧氣進去，人雖然救回來了，但很遺憾的是因腦部受損，男子沒再醒來，「才30幾歲他爸媽就要照顧他。」

也因為這起個案，柯世祐坦言，現在遇到類似狀況嚴重卻堅持離院的患者，都會使用「拖字訣」，要求患者先聯絡家屬以告知病情，在說明病況的過程中也會放慢語速拖時間，「因為我知道他會惡化，真的到最後想走，也知道他不能走了，這時才有可能幫他一把。」

▲吞東西卡卡示意圖,喉嚨痛。（圖／記者嚴云岑攝）

▲急性會厭炎進展快速，恐阻塞呼吸道危及生命。（示意圖／本報資料照）

北市聯醫忠孝院區官網衛教文寫到，耳鼻喉科急症－急性會厭炎於剛開始可能只是輕微喉嚨痛，但進展非常快速，一旦會厭化膿腫脹造成上呼吸道阻塞，就可能「在數小時內引發急性上呼吸道阻塞而窒息」危及生命。造成會厭急性發炎的細菌，以B型嗜血流感桿菌最常見，一開始幾乎以吞嚥疼痛來表現，有的伴隨發燒、甚至聲音沙啞、呼吸喘鳴聲、無法平躺呼吸及胸悶、流口水，其病程進展迅速，快者幾小時內就會窒息死亡，不可不慎。

內容指出，要診斷急性會厭炎，醫師須有高度警覺，聽診注意有無呼吸喘鳴聲，並配合X光攝影或內視鏡檢查，若情況緊急，需立即插管或緊急氣管切開手術，並給予抗生素治療，若患者沒有上呼吸道阻塞，也應留在醫院加強觀察。

根據《今健康》採訪賴耳鼻喉科診所賴盈達醫師表示，急性會厭炎致命風險以三高、肥胖、代謝症候群等慢性疾病者最高，因此當喉嚨痛得非比尋常，千萬不能輕忽。他也再三強調，喉嚨痛是很一般也很常見之症狀，但每個人耐痛程度不一、發炎位置也不同，若出現不尋常症狀應有病識感，避免憾事發生。

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