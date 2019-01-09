過年聚餐熱血不濃血！養心血顧健康　燕麥來護駕

▲過年聚餐與同事好友大魚大肉好熱血，但小心高血脂、心血管疾病不知不覺找上門。（圖／Pexels）

消費中心／綜合報導

年末是尾牙大餐的旺季，同事朋友也愛在此時聚餐同樂，能瞬間炒熱氣氛的食物絕對要香氣重、味道濃，超唰嘴的油膩食物讓心情超High～但小心熱血狂歡時，大吃大喝高血脂找上身，大幅增加為心血管疾病風險。養心護血，不只飲食上要轉而攝取低膽固醇食物，每天額外吃點燕麥，更被視為可幫健康加碼、熱血不濃血的絕招之一。

美國雜誌《Time》把燕麥選為超級食物，世界衛生組織也將燕麥列為10大健康食物之一，主要是因為燕麥的膳食纖維很高，可幫助消化，同時富含的水溶性纖維是降低血脂、膽固醇的好幫手。

根據台灣癌症基金會統計，成人每天膳食纖維建議攝取量為25～35公克，卻有高達9成國人攝取不足。箇中原因可能是因為現在飲食精緻化，加上忙碌的上班族肚子餓了就往便利超商跑，飯糰、麵包、簡餐隨意挑一個就走，青菜、水果吃得少，膳食纖維當然攝取不夠！

燕麥不只營養價值高，有現代人最需要的膳食纖維，更難得的是它好取得、好料理，做成甜的、鹹的，或與其他食材搭配，都是讓口感、滋味1+1>2的最佳配角。2017年，一個來自英國的農場家庭，竟然因為兄弟姊妹13人的年紀加起來高達1,075歲，而正式成為金氏世界紀錄上最長壽的家族。家族成員透露平日的飲食習慣，除了食用自家生產的水果、蔬菜與肉類，每天早餐和睡前更會吃一碗燕麥粥，這個沿襲自父親的習慣，就是他們相信對健康有益的重要原因。

▲相關單位在金氏世界紀錄認證後，持續關注英國長壽家族的飲食習慣，燕麥也被列為關鍵研究對象之一。（圖／Pixabay，下同）

BBC的熱門節目《醫學迷思大解惑 Trust Me, I’m a Doctor》也曾實測，每天吃75克的燕麥，持續8星期就可把人體血液中被視為罹患冠狀動脈心臟病指標的「低密度膽固醇」降低10%。

如果這陣子聚餐吃太多，心懷罪惡感，早上習慣泡牛奶、巧克力或奶茶飲品當早餐，不妨加幾匙燕麥增加飽足感，喜歡吃優格又習慣添加脆片、餅乾的人，試著以燕麥代替，少了糖分攝取但一樣提升口感，晚上不想吃多造成腸胃負擔，簡單以燕麥加入青菜、少許調味做成燕麥粥，就是清爽的一餐！燕麥帶給身體的飽足感有了，自然不會多吃對我們身體無益處的食物，久而久之體態輕盈精神好，不管是否為高血脂、心血管疾病患者或健康者，方便即沖即食的燕麥都是適合日常飲食的保健食品。

▲覺得單吃優格有點空虛？加上燕麥和水果，馬上變成豐富又有飽足感的健康點心。

市面上燕麥產品很多種，建議挑選時要認明有國家健康食品認證的品牌，有長期與醫師、營養師等各界專家合作實驗，證實有效降低膽固醇和體脂肪等，都是選擇指標。但想在秋冬時節遠離高血脂、心血管疾病的魔掌，單靠燕麥還是治標不治本，重點還是要改變飲食習慣，才不枉費這款超級食物護心血的功勞。