「97年戶政資料」298萬餘筆被盜　北市衛生局遭大陸駭客攻擊！

▲台北市衛生局個資遭駭！298萬餘筆「北市97年戶政資料」被盜。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局資訊系統遭駭客入侵，竊得台北市民個資298萬餘筆，得手後在國外某論壇進行兜售。對此，衛生局回應，在資訊局進行例行性資安檢核發現系統遭不當存取，確認來源IP為境外，不當存取資料為「台北市97年戶政資料」298萬餘筆，欄位包含姓名、生日、身分證字號、地址等。

衛生局指出，此次是資訊局進行例行性資安檢核時發現，在107年8月28日主動通知衛生局資訊系統遭不當存取，當時立即向國家資通安全會報技術服務中心進行資安通報，並協請調查局及台北市政府警察局全力調查偵辦，經數月調查後，衛生局依個人資料保護法規定通知當事人。

衛生局表示，未來在會增加資安經費和資安人力、由資訊局協助將系統移至更安全的環境，並持續擴大資訊安全管理制度驗證範圍、加強資訊委外安全管理，也會強化資料庫及系統管理資安監控作為、由資訊局協助提升衛生局資安預警能力，加強系統縱深防禦，完善資安監控，以快速回應資安事件。

另外，衛生局也提醒市民，對於不明來電、簡訊、信件提高警覺避免被詐騙集團所騙，若有疑似詐騙疑義，要儘速撥打165反詐騙諮詢專線諮詢檢舉報案，或撥打110就近各警察機關檢舉報案，或台北市政府衛生局專線電話02-2728-7163轉3125陳先生或轉3143劉先生。

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