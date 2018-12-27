最新10大癌症排行「3癌不減反增」　肺癌幾乎都是女性！

▲衛福部國健署今（27）日公佈105年最新癌症登記報告。（圖／國健署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署今（27）日公佈105年最新癌症登記報告，大腸癌蟬聯11年冠軍，但因篩檢意識增加，發生率已連兩年下降，反而是肺癌、攝護腺癌和甲狀腺癌發生率增加，尤其是女性肺癌發生率明顯上升。目前醫界也推測，可能和空汙、二手菸等環境危害有關。

肺癌、攝護腺癌和甲狀腺癌上升比例，分別比104年增加402人、253人、61人。國健署癌症防治組組長吳建遠指出，肺癌、攝護腺癌和甲狀腺發生率增加，主要和民眾危機意識提升有關，越來越多人會主動去做篩檢，因此早期發現的案例數增加。

但值得注意的是，此次肺癌新發的402名案例中，只有1名是男性，女性肺癌率明顯上升。吳建遠說，其實在國際間都有相同現象，肺癌的危險因子除了抽菸之外，近幾年有許多研究發現，空汙、油煙可能也是一大危害。

▲近年女性肺癌發生率明顯上升，推測可能與空汙等環境危害有關。（圖／達志示意圖）

新光醫院胸腔內科主任林嘉謨指出，台灣目前還沒有確切研究證實空汙是確定因素，但在門診中女性病患的確明顯增加，以往肺癌幾乎可以說是男性的專利，因為抽菸比例高，8成患者都是男性，不過現在男女比幾乎已經是一半一半，其中多的是沒有抽菸的女性。

林嘉謨進一步提到，除了男女比例改變，這10年來肺腺癌比例越來越高，以抽菸好發為主的鱗狀上皮細胞癌比例越來越低，但目前僅有國外研究指出，空汙、油煙等是可能因子，台灣相關研究則由國健署、環保署還在一同進行中。

林嘉謨提醒，臨床上大多數的人都是因為長期久咳不癒確診，但往往出現久咳症狀時，可能腫瘤都已經壓迫到氣管，都已經太晚了，建議只要咳嗽超過2週，一定要盡快就醫檢查，有肺癌家族史的人，也可做低劑量電腦斷層篩檢，才能提早發現。至於攝護腺癌、甲狀腺癌，吳建遠表示，主要還是因為因為篩檢人數增加而發生率增加，進一步分析整體並沒有惡化的趨勢。

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