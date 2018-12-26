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普妹有桃花了！女「必備5特質」＝超強發電機　你也被她電到？

艾姬的情慾故事 艾姬

艾姬目前為姊妹淘、Womany、臉紅紅等女性網站..

點評:很多長得普普的女生，異性緣好到炸！！！
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滑手機,傳訊息,曖昧,嬌羞,害羞。（圖／記者李佳蓉攝）
▲想要成為超強發電機，有這5大特質就可以！（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

艾姫經常在文章裡告訴讀者，女人的魅力雖然和美麗有關，但也不完全只靠「美麗」就能縱橫情場。妳相信嗎？很多稱不上天生麗質的女人卻能擁有超強異性緣，而許多因為美貌吸引眾多追求者的女人，卻在愛情之路命運坎坷。如何讓自己成為有魅力的強力發電機但不要吸引爛桃花？提供以下5個重點給大家參考。

1.除了美麗，還有要腦：

女人的美貌，只是讓男人產生興趣和好感的第一步而已，其實越來越多的男人懂得欣賞女性的內在。現在美妝術和整形產業這麼發達，美麗是可以後天養成的，因此內涵和智慧才是彰顯妳和其他女人不一樣的真正「差異化」。多花一點時間心力在充實自己的內涵，能夠讓妳在他靠近妳之後還欣賞佩服妳。

2.不只溫柔，要有個性：

大部分男人都喜歡女性的溫柔，這也是女人能夠吸引男人的特質之一。而有魅力的強力發電機不只具備女性的溫柔，還要有獨特的個性魅力。也就是溫柔卻不柔弱，溫柔裡帶著剛強。凡事不是附和順從對方，而是在溫柔的包容力之下，還有著自我的觀點以及主見。

▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲懂得利用兩性互動技巧，不主動倒追也能吸引一堆追求者。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

3.不要倒追，引他追來：

強力發電機自帶電力，所以再怎麼喜歡對方也絕對不要主動倒追男人，但是可以發揮自己魅力，利用兩性互動技巧，吸引對方追求。厲害的狠角色是看到標的物時從頭到尾都不主動出擊，讓對方不自覺追過來還以為都是他主動的，其實妳都已經佈局好了只是請君入甕。

4.釋放善意，保持神秘：

不主動倒追男人，要如何讓他想要接近妳呢？當然，妳不能讓對方覺得妳很難接近、總是拒人於千里之外。釋放善意是必要的，我們都比較容易去喜歡那些喜歡我們的人，這是人性。偶而讚美對方，不吝惜表達對他的好感和崇拜都是很好的技巧。但請勿過度熱情照三餐問候，保持一點神秘感和距離反而讓他更好奇喔！

▲▼喝酒,喝醉,應酬。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲真誠可愛，有時犯點傻反而會讓人覺得可愛又真實。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

5.真誠可愛，製造驚喜：

與人相處互動，最重要的是讓對方感覺到妳的真誠。不必試圖當個完美的女人，有時候出點小錯、做點傻事，反而令人覺得很真實、很可愛。此外，相處時偶而製造一點驚喜，讓他驚訝妳還有他沒看過的這一面（例如我就是喝了酒會穿高跟鞋在馬路狂奔的人），他就會對妳印象深刻也更有興趣探究妳的一切了！

學習當個兼具美麗與智慧的女人，才能在成為強力發電機的同時還擁有讓自己幸福的能力喔！

到這裡找艾姬……

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醉愛深夜食堂－書本縮圖（圖／艾姬提供）

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關鍵字： 兩性 愛情健康 戀愛 發電機 特質 爛桃花 艾姬
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