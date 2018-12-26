細菌狂沾臉！口紅、刷具多久要換？「這期限」內要用完

▲口紅、唇膏、粉底刷這一類美妝物，也要注意上妝衛生。（圖／翻攝自pixabay）

過去氣墊粉餅造成一股流行旋風！號稱質地滋潤、妝感自然，各大品牌紛紛推出相關商品。網路上一篇又一篇的「生火文」，讓不少人手滑跟流行入手了氣墊粉餅......但是看到網路上「氣墊粉餅很不衛生」、「是細菌溫床」等等說法，不免又膽顫心驚！



其實不只有氣墊粉餅不衛生，所有海綿刷具都不衛生！只要是不斷與皮膚接觸的刷具、粉撲、海綿，都有一模一樣的狀況。此外，常接觸到口水、唇部皮屑的護唇膏、口紅，也同樣是細菌聚集的高危險地帶。如果妳的皮膚比較敏感、或是皮膚上有傷口，就容易會引起發炎、過敏的反應了。

粉底、刷具孳生細菌並不是一天兩天的的問題，其實是可以透過良好的使用習慣來解決的。每次都使用乾淨的粉撲與粉底接觸當然最好，如果做不到，那至少也要定期清潔、更換刷具與粉撲，也是可以大大降低長期重複接觸皮屑、油脂，導致化妝品滋生細菌的機會。當然，最重要的，氣墊粉底、口紅、唇膏......這類會常常跟肌膚接觸的彩妝品，開封後請盡速使用，最好能定期更換。

「多久換一次呢？」

嗯，好問題。如果妳沒有每次使用完就放在陰涼的地方保存，而是隨手置放的話，盡量在一年內使用完吧！

這些好習慣，對於粉底液、遮瑕膏、腮紅霜、唇膏等霜類、膏類的產品，都是適用的。只要與它們接觸的用具維持清潔，就可降低化妝品中繁衍細菌的可能。聽起來雖然麻煩，但愛上妝的女性們，請為了化妝品的衛生努力吧！

作者簡介

博士謝玠揚，台大化工博士，在30歲那年創辦醫美保養品牌Neogence霓凈思。近年來成功打入東南亞及歐美數十國市場，努力為台灣品牌走上國際。

原文刊載於商業周刊網站專欄