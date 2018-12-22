▲湯圓用的「糯米」與米飯差在哪？3大米種一次解惑！（圖／示意圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

自古以來，冬至團圓吃湯圓象徵添歲，但吃多了卻容易腹脹難受，讓許多網友直呼不解。林口長庚營養治療科營養師陳昕玫表示，依據米的特性與結構，主要可分3大類，湯圓是用糯米製成，與一般米飯用的「梗米」大不相同，因含有較多的「支鏈澱粉」，才會讓下肚後難以消化。

陳昕玫提到，米依結構可分為糯米、梗米與秈米3大類，糯米外觀不透明，又分細長的秈糯及圓短的梗糯，幾乎100%為支鏈澱粉，則因含較多的「支鏈澱粉」，相較於一般食用的米飯，烹煮後較黏，消化不完全，容易產生腹脹等不舒服情形。

一般食用的米飯屬於梗米，又稱作「蓬萊米」，外型圓短呈半透明，支鏈澱粉約佔80～85%、直鏈澱粉則15～20%；因支鏈澱粉較糯米少，因此黏性較低，也比較好消化。

相較於糯米及梗米，秈米所含的支鏈澱粉更少，約佔75%，其餘為直鏈澱粉則佔25%，較不具黏性且口感較硬，常用於蘿蔔糕、碗粿或是米粉等傳統小吃。

陳昕玫解釋，如果說直鏈澱粉是一條直線，而支鏈澱粉則像有分岔一般，能增加與消化酵素接觸的表面積，所以消化速度快，但人體內分解澱粉的酵素主要是作用在直線處，因此分岔越多消化完整度越差。

陳昕玫建議，包餡湯圓一次2顆為宜，而無餡料紅白小湯圓則建議不超過20顆。煮甜湯圓時以枸杞紅棗等簡單提味，減少黑糖砂糖等用量；而鹹湯圓鼓勵以萵苣、蘿蔔、香菇入湯，減少油炒過的肉絲蝦米等，才不會攝取過高熱量，又能幫助吸收。