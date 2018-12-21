▲醫事人員詐領健保「狠過去年」，1至10月就A走1.4億！（圖／資料照／記者趙于婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

醫療資源本該好好珍惜，但詐領健保金額卻逐年攀升！健保署統計，今年1月至10月，共有280家醫療院所涉嫌詐領健保，金額高達1.4億元，其中又以西醫基層114家佔大宗，醫院也有18家。

一名張婦人涉嫌冒充精神病患至多家醫院就診，再向保險公司詐領保險金，健保署也配合檢調偵辦，針對案內就醫情形進行相關資料審查及分析，如發現有醫事人員涉有詐領健保之情事，將依健保相關規定處辦。

健保署違規查處室副組長黃拱恆表示，去年健保遭詐領金額約9000萬元，健保署祭出1.6億元裁罰，今年1至10月詐領金額就高達1.4億元，健保署已開罰1.6億元，若加上11、12月數據，總詐領金額有望再攀高。

▲醫院掛號示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

黃拱橫提到，對於少數醫事人員或民眾勾結保險黃牛，以不實診斷書與病歷，據以向商業保險公司申報保險理賠，並由醫療院所詐領健保給付之情事，健保署除強化大數據分析模式，針對異常案件加強管理。

今年醫事人員被查獲詐領健保的案件中，以西醫基層114家最多，其次分別為藥局64家、牙醫53家、醫院18家、中醫14家，被列入其他項目護理之家、物理治療所也佔了17家，其中112家被違約記點，還有15家情節重大者，被終止合約1年。

健保署重申，詐領健保之不法勾當是該署當前重要查察項目，呼籲各醫事團體要求會員自重及自律，避免少數人因謀取個人私利而破壞醫界長久建立之形象。民眾如發現有疑似違規醫療院所，亦可向健保署檢舉，減少醫療弊端及浪費，才能讓健保永續經營。