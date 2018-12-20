ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

常手腳冰冷、肩膀僵？　快把握冬至後這6天貼「三九貼」

ETtoday健康雲

▲中醫三九天灸療 冬季調養好時機。（圖／花蓮慈濟提供）

▲在人體特定的穴位上，貼敷三九貼，有望達到治療及預防呼吸道疾病、改善手腳冰冷的作用。（圖／花蓮慈濟提供）

記者嚴云岑／綜合報導

冬天氣溫驟降，許多人開始鼻水流鼻不停，感冒也經常找上門。中醫師建議，在寒冬時節若能遵循古法，於人體特定穴位貼敷「三九天灸療」療程，就能預防寒氣入侵，增加人體抗病能力，達到治療及預防呼吸道疾病作用。

花蓮慈濟中醫部尤瀚華醫師表示，古有「冬補三九、夏養三伏」之說，三伏貼是利用最暖的三伏天時節，將熱氣帶到人體內，「三九貼」則是從每年冬至後每隔9天進行一次穴位敷貼治療，貼3次為一個療程，效果最好。

「三九貼」是在特定的穴位上，敷貼辛溫、通絡等溫性的中藥材，如白芥子、細辛、延胡索、甘遂等，配合新鮮薑汁，調製藥餅，藥材中的延胡索可活血、細辛能溫肺化飲、白芥子有化痰的功效、甘遂較寒涼但可以瀉肺逐飲，將身體多餘水分區逐，生薑也是溫性的藥材，可以局部溫通。

▲中醫三九天灸療 冬季調養好時機。（圖／花蓮慈濟提供）

▲花蓮慈院中醫部醫師尤瀚華，為民眾進行「開穴」的步驟，讓皮膚毛孔「打開」，讓藥性達到最大功效。（圖／花蓮慈濟提供）

尤瀚華表示，利用溫性藥材可以達到溫陽利氣，驅散內伏寒邪，使肺氣升降正常，溫補脾腎，從而增加人體抗病能力，達到治療及預防呼吸道疾病的作用。三九貼還能改善「虛寒體質」，有手腳冰冷、腹瀉、肩頸僵硬、關節不適等症狀的族群，可藉此療程改善體質。

不過，尤瀚華特別提醒，孕婦、兩歲以下幼兒、喉嚨腫痛、高燒、有感冒症狀、皮膚易過敏的民眾都不適合敷貼。而治療期間須忌冰冷、生冷、炸物、辛辣、菸酒、洗冷水澡、游泳等，並做好個人保暖。敷貼期間若出現皮膚不適感明顯甚至加劇，請立即取下，並於下次就醫時告知醫師。

花蓮慈濟表示，「三九天灸療特別門診」，自冬至後分別是12月28、29日、2019年1月11、12日、1月18、19日開貼，歡迎民眾預約掛號。

神經很有事-以腸救腦！超商也能「無麩質飲食」

關鍵字： 三九貼 三九天灸療 中醫健康 花蓮慈濟
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

顧可飛塑化劑超標未開罰　黃國昌挾「媽媽們的怒火」砲轟衛福部

台灣公投禁核食　陳時中：若日本提告，我們會敗訴

2020年全面洗選蛋暫緩　食藥署：不是洗選就能防堵黑心蛋

非洲豬瘟台養殖場若中標　農委會「3種方式」全面撲殺

影／江宜樺演講遭「包圍抗議」　台大政治系學會3點聲明表遺憾

週末夜店泡通宵　他平日失眠「狂吞安眠藥」...醫打槍！

乾燥性濕疹這2種人最危險！　快檢查手腳有無「白色屑屑」

三軍總醫院「轉診中心」今啟用　目標每年門診量減2%

健康存摺明年增「監控功能」　父母何時該吃藥？子女手機就能看

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

讀者迴響

回到最上面