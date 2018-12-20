常手腳冰冷、肩膀僵？　快把握冬至後這6天貼「三九貼」

▲在人體特定的穴位上，貼敷三九貼，有望達到治療及預防呼吸道疾病、改善手腳冰冷的作用。（圖／花蓮慈濟提供）

記者嚴云岑／綜合報導

冬天氣溫驟降，許多人開始鼻水流鼻不停，感冒也經常找上門。中醫師建議，在寒冬時節若能遵循古法，於人體特定穴位貼敷「三九天灸療」療程，就能預防寒氣入侵，增加人體抗病能力，達到治療及預防呼吸道疾病作用。

花蓮慈濟中醫部尤瀚華醫師表示，古有「冬補三九、夏養三伏」之說，三伏貼是利用最暖的三伏天時節，將熱氣帶到人體內，「三九貼」則是從每年冬至後每隔9天進行一次穴位敷貼治療，貼3次為一個療程，效果最好。

「三九貼」是在特定的穴位上，敷貼辛溫、通絡等溫性的中藥材，如白芥子、細辛、延胡索、甘遂等，配合新鮮薑汁，調製藥餅，藥材中的延胡索可活血、細辛能溫肺化飲、白芥子有化痰的功效、甘遂較寒涼但可以瀉肺逐飲，將身體多餘水分區逐，生薑也是溫性的藥材，可以局部溫通。

▲花蓮慈院中醫部醫師尤瀚華，為民眾進行「開穴」的步驟，讓皮膚毛孔「打開」，讓藥性達到最大功效。（圖／花蓮慈濟提供）

尤瀚華表示，利用溫性藥材可以達到溫陽利氣，驅散內伏寒邪，使肺氣升降正常，溫補脾腎，從而增加人體抗病能力，達到治療及預防呼吸道疾病的作用。三九貼還能改善「虛寒體質」，有手腳冰冷、腹瀉、肩頸僵硬、關節不適等症狀的族群，可藉此療程改善體質。

不過，尤瀚華特別提醒，孕婦、兩歲以下幼兒、喉嚨腫痛、高燒、有感冒症狀、皮膚易過敏的民眾都不適合敷貼。而治療期間須忌冰冷、生冷、炸物、辛辣、菸酒、洗冷水澡、游泳等，並做好個人保暖。敷貼期間若出現皮膚不適感明顯甚至加劇，請立即取下，並於下次就醫時告知醫師。

花蓮慈濟表示，「三九天灸療特別門診」，自冬至後分別是12月28、29日、2019年1月11、12日、1月18、19日開貼，歡迎民眾預約掛號。