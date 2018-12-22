亞培再爆「塊狀沉積物」　廠商取得檢體：礦物質凝聚很正常

▲亞培安素再傳豆花狀異常。（圖／取自亞培安素官網）

記者嚴云岑／台北報導

亞培重新上市又出包？有民眾向媒體投訴發現亞培安素沛力（香草口味）及亞培安素原味不甜菁選產品出現豆花般塊狀沉積物，北市衛生局要求亞培於下週三前提出說明。亞培今（22）日發出聲明公佈產品批號，表示非可溶性礦物質屬正常現象，對人體無害，並承諾將全力配合台北市衛生局完成相關查察。

亞培聲明全文如下：

本公司已取得該名消費者所購買的兩項產品，安素沛力（批號87343RR）與安素菁選（批號 93768RN0），目前正在進行詳盡的檢測；同時亦將全力配合主管機關臺北市政府衛生局完成該消費者客訴的相關查察。

以產品特點而言，亞培液體營養產品為乳狀，液體中有懸浮的非可溶性礦物質。這些非可溶性礦物質和其他成分在罐中可能會產生凝聚現象，此為產品正常屬性。非可溶性礦物質可能沉澱於罐底、罐壁，或可能懸浮於表面 ; 這類的凝聚物對健康無害。

我們建請消費者在開罐使用前，務必按照標籤上的說明操作，在使用前搖晃均勻。這是為了確保罐中的礦物質等物質皆可良好地混合其中。除了現有標籤上的操作說明，我們也會透過官網和其他溝通管道協助消費者能明確地辨識正常沉澱、懸浮與產品變質的不同。

在此重申，針對本客訴案我們務求詳細檢測調查，釐清實際發生原因。

本公司秉持提供最高品質與安全標準的產品。每一批產品製造出廠前，皆須通過全面性、大規模之最嚴格標準的驗收檢查，唯有符合亞培最高標準品質的產品才得以出廠。本次消費者客訴之產品為塑膠瓶裝液態產品，與先前六項237毫升鐵罐罐裝營養產品之事件並無關聯。

如消費者有相關疑慮，敬請撥打亞培免付費專線0800-036-688或寄送電子郵件至customerservice@abbott-nutrition.com.tw跟我們聯繫，我們將竭心盡力提供服務。