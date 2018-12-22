范可欽「引流600cc血液」生命暫穩　休養半個月謝絕訪客　

▲范可欽肋骨斷了3根 。（圖／應曉薇議員提供）

記者嚴云岑／台北報導

廣告人范可欽上週因公車急煞導致輪椅翻覆撞斷3根肋骨，住院邁入第8天，今（22）日上疑似術後傷口感染，一度失溫昏迷。台北市議員應曉薇下午在三總召開記者會，代為感謝外界關心，她表示，范可欽住院以來，無一刻不在為身障者打拼，更感慨「台灣有多少范可欽們」，希望透過自身的傷，喚起社會同理心，讓身障者也能安全出行。

范可欽是在上午7時疑似術後傷口感染，胸部再度積血，不僅全身發冷昏迷、血壓驟降、脈搏更只剩50。應曉薇表示，范可欽經引流600c.c.的血後終於穩住生命，現在在一般病房靜養，因為醫師評估仍須再住院半個月，原訂下週一要召開的說明會暫時取消，這段時間也謝絕訪客，「不然可能1個月也好不了。」

應曉薇說，范可欽住院8天來，一刻也沒有閒著，昨天才傳了「新發明」給她，強調身障者上公車只要花30秒，就能讓「罩子」下，增加出行安全，「他常說，我個人受傷事小，台灣社會有多少個范可欽們」，希望透過此起事件，喚醒社會對身障者交通安全的注意。

▲台北市議員應曉薇。（圖／記者嚴云岑攝）

應曉薇提到，根據內政部統計，全台共有120萬名身障人士，近日她也接獲許多投訴，發現不只公車，捷運、復康巴士都讓很多身障朋友覺得很辛苦。

范可欽此次手術用了自費的鈦金屬耗材，屬健保不給付範疇，至今已花了60至70萬元，不過，礙於他的身體狀況，許多保險公司都不願提供醫療保險，這也是社會上許多身障任共同的問題。應曉薇嘆了一口氣表示，「他並了，心卻從來沒有靜止過。」

應曉薇在記者會上，再次指責台北市政府公運處，「你們對捷運、復康巴士都盡責了嗎？」她也再次強調，范可欽從來就沒有被身障這個身份打敗過，感謝外界關心，也代家屬轉告謝絕訪客。大都會客運總經理李建文也於第一時間趕赴三總了解狀況，重申會負起一切醫療費用與照顧責任。