喝飲料≠補充水份！害你「慢性脫水」喪命...茶、咖啡、藥都是兇手

▲愛喝飲料的民眾，小心身體正處在「慢性脫水」的危機中。（圖／取自pakutaso網站）

記者謝承恩／綜合報導

早上來一杯咖啡，下午再來一杯手搖飲，許多民眾愛喝果汁、飲料作為補充水分的方式，但要注意...這些非純水的飲品，可能會讓你的身體更缺水，長期下來身體因「慢性脫水」，而出現生理機能異常、且更容易生病，民眾習慣透過吃藥治療，殊不知全是水喝太少所引起的併發症。

國際知名的喝水專家拜門蓋勒，在暢銷20多年的書籍《多喝水的療癒聖經》中提到，許多人常把茶、咖啡、酒精與人工飲品，視為每天「舒壓」的來源，甚至取代天然純水來飲用，是相當常見卻可怕的錯誤。這些飲料確實含有水分，但也包含了脫水的物質，飲用後更會變本加厲地排掉身體中的水！

拜門蓋勒指出，每個人都知道水對於健康「有益」，但似乎不了解缺水對人們的嚴重性，長期脫水最終會導致身體喪失機能，身體在過程中產生的疼痛或不適的訊號，都被解釋成疾病症狀，病患求診時，又再利用化學產品（藥物）來壓抑這些訊號，對身體的傷害更大。

▲每年都有幾千人由於頻繁服用鎮痛藥引而病故。（圖／取自免費圖庫pixabay）

在他分享過的案例中，一名得了胃潰瘍的年輕人來找他，10個小時內吃了數種強效胃藥，仍無法獲得舒緩，直到他要求病患喝了500c.c.的水，短短時間內就出現的改善，男子從原本痛到在病床上縮成一團，到後來已經可以坐起身，跟其他病人交談，過程不到半小時，可見簡單的補水就能幫助病患改善疼痛。

拜門蓋勒提到， 慢性脫水的可怕在於，它不只會帶來許多退化性疾病，如氣喘、關節炎、高血壓、心絞痛、糖尿病及狼瘡等，當身體因缺水出現疼痛訊號時，民眾往往只知道要「靠藥物治療」，卻不補水，很可能會使身體機能更加惡化 ，甚至導致胃腸出血，或用藥過度造成肝臟、腎臟受損而讓人丟了性命，每年都有幾千人由於頻繁服用鎮痛藥引起這項併發症而病故。

醫師提醒，那些習慣把茶、咖啡、酒精等人工飲品當水喝，卻沒有額外補充身體真正需要的水，很可能就正處於慢性脫水的危機中。如果身體正處在「慢性脫水」所引起的不適狀態，請別拼命用吃藥來解身體的渴，缺水導致的不適，只能利用補充水分來改善。