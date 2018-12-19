台灣公投禁核食　陳時中：若日本提告，我們會敗訴

▲衛福部長陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

「反核食公投」以779萬票對223萬票壓倒性過關，未來2年不得開放日本核災區食品進口，隨著中國大陸11月28日開放新瀉米進口，全球僅台灣守住最後防線。日本在12月初也表態，對公投反對進口表達影遺憾，更間接表示會影響台灣加入CPTPP。對此，衛福部長陳時中坦言，未來日本如果在WTO對台灣提告的話，「我們可能會敗訴」。

立委蔣萬安今（19）日在衛環委員會質詢陳時中，對於公投票數懸殊有何看法？陳時中回應，是因為題目讓民眾直接聯想到為何有污染的食品要輸入台灣，卻不清楚政府政策為「日本沒開放的，現在也沒開放」，可能是因為選票情緒，加上政治立場，導致此結果。

陳時中表示，既然公投結果已定，「政府就保證2年內不會讓核災食品進口」。蔣萬安則追問，世界衛生組織「食品安全動植物防疫協定（SPS）」有訂出貿易不歧視規定，日本2015年針對韓國不開放核食進口政策提告勝訴，「台灣是否也符合敗訴條件？」

▲日本福島蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

對此，陳時中坦言，日本核災食品的檢驗值都在安全容許範圍內，與環境背景值差不多，如果日本要向WTO提告，科學證據站不住腳，「台灣可能會敗訴」。

最後，蔣萬安詢問，去年預算審查提了主決議，要求食藥署到日本實地考察，為何已完成3趟考察，食藥署網站卻完全找不到報告？對此，食藥署長吳秀梅表示，今年10月起已派3梯次到日本核災區採樣，總共採集300件檢體，目前仍在檢驗中，之後會陸續上網公告。