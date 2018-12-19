ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

台灣公投禁核食　陳時中：若日本提告，我們會敗訴

ETtoday健康雲

▲衛福部長陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

「反核食公投」以779萬票對223萬票壓倒性過關，未來2年不得開放日本核災區食品進口，隨著中國大陸11月28日開放新瀉米進口，全球僅台灣守住最後防線。日本在12月初也表態，對公投反對進口表達影遺憾，更間接表示會影響台灣加入CPTPP。對此，衛福部長陳時中坦言，未來日本如果在WTO對台灣提告的話，「我們可能會敗訴」。

立委蔣萬安今（19）日在衛環委員會質詢陳時中，對於公投票數懸殊有何看法？陳時中回應，是因為題目讓民眾直接聯想到為何有污染的食品要輸入台灣，卻不清楚政府政策為「日本沒開放的，現在也沒開放」，可能是因為選票情緒，加上政治立場，導致此結果。

陳時中表示，既然公投結果已定，「政府就保證2年內不會讓核災食品進口」。蔣萬安則追問，世界衛生組織「食品安全動植物防疫協定（SPS）」有訂出貿易不歧視規定，日本2015年針對韓國不開放核食進口政策提告勝訴，「台灣是否也符合敗訴條件？」

福島蘋果,福島核災,福島,核災,隔離衣（圖／達志／美聯社）

▲日本福島蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

對此，陳時中坦言，日本核災食品的檢驗值都在安全容許範圍內，與環境背景值差不多，如果日本要向WTO提告，科學證據站不住腳，「台灣可能會敗訴」。

最後，蔣萬安詢問，去年預算審查提了主決議，要求食藥署到日本實地考察，為何已完成3趟考察，食藥署網站卻完全找不到報告？對此，食藥署長吳秀梅表示，今年10月起已派3梯次到日本核災區採樣，總共採集300件檢體，目前仍在檢驗中，之後會陸續上網公告。

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

關鍵字： 核食 核災食品 陳時中 反核食公投 蔣萬安 陳時中
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2020年全面洗選蛋暫緩　食藥署：不是洗選就能防堵黑心蛋

非洲豬瘟台養殖場若中標　農委會「3種方式」全面撲殺

影／江宜樺演講遭「包圍抗議」　台大政治系學會3點聲明表遺憾

乾燥性濕疹這2種人最危險！　快檢查手腳有無「白色屑屑」

三軍總醫院「轉診中心」今啟用　目標每年門診量減2%

健康存摺明年增「監控功能」　父母何時該吃藥？子女手機就能看

健康存摺下載破百萬！　80歲嬤獨得孔劉機「以為被詐騙」

天冷心肌梗塞風險高5倍！　起床「小撇步」讓血壓不再飆

北榮泌尿外科權威盧星華　接任榮總桃園分院院長

顧可飛塑化劑超標未開罰　黃國昌挾「媽媽們的怒火」砲轟衛福部

讀者迴響

回到最上面