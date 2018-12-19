2020年全面洗選蛋暫緩　食藥署：不是洗選就能防堵黑心蛋

▲雞蛋資料照。（圖／記者許展溢攝）

記者嚴云岑／台北報導

液蛋問題短短2年連3爆，行政院食安辦原本規劃要在2020年全面洗選，行政院食安辦18日舉行「107年食品安全管理檢討會議」，揭露洗選蛋時程暫緩，食藥署長吳秀梅今（19）日在立法院被問到此事回應，要給業者一些時間去完成程序，但政策主責在農委會，最快何時會全面洗選？食藥署無法回答。

106年12月的萇記泰安、今年8月的元山蛋品到9日遭爆料的義進金蛋品，分別發生逾期蛋、長蛆蛋做成液蛋販售事件，為了遏止逾期或變質蛋品混入市面，行政院食安辦公室今年8月啟動跨部會規劃與協調，由院長賴清德裁示2項精進措施，包括在「洗選蛋」打印生產日期，讓消費者一目了然，新制原訂在2020年7月上路。

吳秀梅上午出席立法院審查「食品安全衛生管理法」部分條文修正草案，被問到洗選蛋事件是否暫緩？她表示，蛋品出問題不是做了洗選蛋就能解決，要從各方便把關。

▲食藥署長吳秀梅。（圖／記者嚴云岑攝）

吳秀梅表示，目前食藥署已將液蛋納入食安五環管理，目前已有45萬名業者登錄，只要新制一出，就會馬上要求業者跟進。至於是否有規定賞味期限？何時全面洗選？吳秀梅表示，洗選蛋主責在農委會，會再請同仁幫忙了解細節。

18日的食安管理檢討會，有關雞蛋推動洗選政策，食安辦與食藥署、農委會得出以下結論：基於成本效益及產業配套評估，後續將同時輔以燻蒸消毒、擦拭、噴印等其它配套措施加強源頭管理，亦納入與會者所提出之雞蛋冷鏈儲運等相關建議，作為後續政策推動之參考。

液蛋原料後續使用洗選蛋之規劃，將配合農委會雞蛋洗選政策調整。另對於殺菌及未殺菌液蛋應標示清楚並限制其用途，如未殺菌液蛋不得使用於未經高溫加熱產品，如慕斯蛋糕等，維護民眾食用安全。