別浪費錢！魚油「3族群」才需要吃　藥師揭原因

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▲魚油的功效在於改善心血管、眼睛及專注度。（示意圖／取自Pixabay）

文／潮健康／劉佳明藥師

「你吃的魚油有多少%？」隨著廣告的持續放送，越來越多人認識到魚油的重要性，因為飲食不均，許多人無法吃到足夠的魚油，因此魚油逐漸成為保健食品中的熱門選擇。因為魚油富含Omega-3脂肪酸，無論是心血管保健、眼睛健康，還是提升專注力，魚油都有幫助。不過也不是所有人都適合補充魚油，加上市面上魚油產品種類繁多，魚油如何挑選也相當重要。

因此，這篇文章我會從魚油的功效、適合補充的人群到如何選擇與使用注意事項進行分析，希望幫助大家可以更好的挑選到適合自己的魚油，少花冤枉錢！

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魚油有什麼功效？魚油的三大功效解析！

魚油富含人體必需的Omega-3脂肪酸，主要成分為EPA和DHA，魚油主要可以幫助改善：心血管、眼睛及專注度。

功效1：改善心血管健康，降低血脂與血壓

魚油中的EPA和DHA可以協助降低血液中的三酸甘油酯，提升好的膽固醇（HDL），並降低壞的膽固醇（LDL），進而改善血脂水平。此外，EPA能抑制血小板凝集，同時活化血管內皮細胞的舒張因子，達到抗血栓、抗發炎的效果。魚油還可以協助血管舒張，降低血壓。

多項研究指出，魚油能減少心律不整的發生頻率、降低猝死的機率，並減緩粥狀動脈硬化，對於降低心血管疾病風險有相當的助益。

需要特別注意的是，魚油過量（每日攝取4克以上）補充容易導致心房顫動，雖然補充魚油對降低三酸甘油酯水平和心血管健康有益，但服用過量還是會造成身體負擔。一般吃魚不太會有這個問題，若是吃太多魚油，就要特別注意。

功效2：保護眼睛，預防乾眼症與視力退化

「乾眼症，要吃什麼？」，答案不是葉黃素，反而魚油會更有幫助！因為魚油有助於維持眼睛濕潤，減緩眼睛乾澀疲勞，對於預防乾眼症有一定的幫助。另外， DHA是構成視網膜的重要成分，補充足夠的DHA能幫助維持視力健康，預防視力退化，如果有長時間使用電腦、手機、平板等3C族群，除了葉黃素之外，搭配魚油會更加分。

功效3：提高專注力，幫助思緒清晰

「多吃魚才會變聰明」。小時候是不是常常聽到爸媽這樣對小朋友說，到底為什麼吃魚會變聰明？因為DHA不僅是視網膜的重要組成成分，它也是構成大腦細胞膜的重要成分，補充DHA有助於提升腦部功能，增強記憶力和學習能力。另外，魚油中的EPA則有助於改善情緒，提升專注力，使思緒更清晰。

▲常使用3C產品者，除了適度休息外，也可以補充魚油保護眼睛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

誰要特別吃魚油？推薦這三大族群！

了解魚油的功效後，誰適合吃魚油其實也呼之欲出了！從功效上我們就可以推導出適合的人群，分別是：三高族群、3C族、高壓工作者。

三高族群、心血管疾病高風險族群

高血壓、高血脂、高血糖（俗稱三高）患者是心血管疾病的高風險族群，而魚油能有效降低血脂和血壓，改善血管健康。

因此建議「三高」患者適度補充魚油來幫助維持心血管健康。根據日本JELIS研究和台灣衛生福利部的建議，成人每日補充的魚油量不應超過2克。

藥師建議，可以選擇Omega-3濃度在80%以上的高濃度魚油產品，以確保攝取足量的有效成分。特別是針對疲於奔波的中年人、應酬不斷的上班族，這類族群都非常適合補充EPA來幫助循環。

如果你有鮪魚肚、啤酒肚，那不用說趕快吃起來！

長時間使用電子產品、視力疲勞者

現代人長時間使用手機、電腦等電子產品，容易造成眼睛疲勞、乾澀，甚至引發視力問題。魚油中的DHA能保護視網膜，維持視力健康，因此建議經常使用電子產品的人群適當補充魚油來保護眼睛。除了補充魚油外，也要注意用眼習慣，例如每使用30分鐘休息5～10分鐘，眺望遠方，做眼球運動等，以減輕眼睛負擔。

眼睛類的保健品大家最常想到的是葉黃素，現在葉黃素通常會搭配複方，部分商品也會添加魚油，因此若有吃葉黃素的朋友，在補充魚油的同時，也需要注意一下整體魚油攝取是否會過量。

工作壓力大，多重身分者

現代人工作壓力大、生活節奏快，容易造成精神緊張、疲勞，影響專注力和工作效率。魚油中的EPA和DHA能提升腦部功能，改善情緒，提高專注力，幫助這類人群更好地應對生活和工作壓力，維持良好的精神狀態。特別是針對升學青少年、考生、上班族，補充DHA可以幫助思緒清晰、靈活思考。

▲挑選保健食品眉角多，5大選購重點一次看。（示意圖／本報資料照）

魚油如何挑選？魚油的選擇與使用注意事項

除了多吃魚之外，搭配魚油在日常生活中也是一個不錯的選擇，但市面上的魚油產品琳瑯滿目，如何挑選適合自己的魚油呢？以下提供一些選購要點和注意事項：

選購要點1： EPA和DHA含量

魚油並不是越大顆越划算，重點在濃度！選擇魚油時，要注意EPA和DHA的含量，建議選擇EPA＋DHA濃度在80%以上的高濃度魚油，才能減少雜質攝取，且高濃度的魚油腥味也較低，低濃度的魚油通常比較大顆，也會有吞嚥不易的問題。

選購要點2：純度

優質魚油應經過嚴格的純化處理，去除雜質和重金屬，確保產品安全可靠。

選購要點3：產品來源

選擇來自可信賴的廠家生產的魚油，並注意產品的產地和原料來源。例如取得濃縮魚油組織（GOED）成員認證，較能信賴品質。

選購要點4：品牌信譽

選擇知名度高、信譽良好的品牌，產品品質更有保障，因為大廠需要受到更多的社會輿論關注、自我把關的意識也較高，比起不知名的品牌，選擇大廠會更有保障。

選購要點5：如何辨別優質魚油

可以查看產品是否有國際認證，例如IFOS認證、濃縮魚油組織（GOED）成員認證，並注意是否有定期更新的檢驗報告，確保產品品質。

避免購買到含有重金屬污染或低劣品質的產品：選擇小型魚類提煉的魚油，重金屬累積的風險較低。查看產品標示是否清楚，並注意產品的色澤、氣味等，避免購買到劣質產品。

除了選購要點之外，在魚油的補充上，我們也要特別注意，例如有在服用抗凝血藥物的人，就不適合補充魚油，若有需要必須跟醫師進一步討論。若平常已經吃大量魚又有吃其他保健食品（例如複方葉黃素），在補充魚油上面也需要注意避免過量，任何成分過量都對健康不好。

均衡飲食、諮詢專業人員，根據自身情況搭配魚油！

魚油的多重功效涵蓋了心血管健康、眼睛保護以及大腦功能的提升，對現代人來說是一個重要的健康補充品，無論是面對高血壓、高血脂的中年族群，還是長時間使用電子產品的3C族群，甚至是工作壓力大的上班族，適量補充魚油都能帶來多方面的健康益處。

只要在魚油挑選上遵循相關要點，民眾在家也能輕鬆享有魚油的效益，避免花錢又賠上健康！當然，若有進一步補充的需求，也可以諮詢家裡附近的醫師或藥局藥師，可以更根據個人需求與健康狀況適度補充，來達到最佳效果。

不免俗要說，除了日常補充魚油之外，生活作息、均衡飲食與運動，也不能荒廢！

本文經授權轉自：潮健康《魚油不是任何人都適合吃？ 藥師：除了這3族群外別亂買，恐白花冤枉錢》

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