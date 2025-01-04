春節連放9天！慎防慢性病用藥中斷　1／15開始可提早領藥

▲農曆春節假期前注意慢箋領藥時間避免用藥中斷。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

農曆春節將至，今年春節假期長達9天，避免慢性病患過年期間用藥中斷，馬偕醫院提醒，慢性病人家中用藥或慢箋領藥結束日介於1月25日至2月2日者，可於1月15日開始回診就醫或預約領藥。

馬偕醫院藥劑部主任陳智芳表示，因應農曆春節假期，依健保署公告短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」措施，若手邊的慢性病用藥將於春節假期服用完畢，或慢箋領藥結束日介於1月25日至2月2日，均可於1月15日起提早回診及多多利用網路預約領藥，避免慢性病人年節期間用藥中斷。

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陳智芳表示，每年過年前是醫院領藥的顛峰時段，過年可以放假，但慢性病人長期用藥需遵從醫囑不能中斷或擅自停藥，為配合農曆春節假期及全面優化預約領藥作業，凡慢性病連續處方箋結束日介於1月25日至2月2日者，以馬偕醫院為例，便提早開放於1月15日預約領藥，預約領藥方式請留意處方箋背面注意事項。

陳智芳提醒，年節將屆，慢性病人應確實盤點目前規律性服用之藥物，若將於1月25日至2月2日服用完畢者，請於1月15日起至1月24日春節休診前回原醫師門診，以確保年節期間不斷藥。