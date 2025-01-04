酒精危害年花健保53億！台大教授喊合法飲酒年齡「延後」至21歲

▲年輕族群飲酒風氣漸盛，人們藉飲酒舒緩壓力，就怕無法控制喝酒過量，長期下來形成酒精成癮，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

酒精濫用威脅民眾身心健康，健保統計每年相關醫療支出高達53億元！台大醫學院榮譽教授王正一指出，飲酒的年齡越小，越會增加成年後的危險行為或酒精相關疾病的風險，呼籲政府應該修正《菸酒管理法》延後合法飲酒年齡，比照美國要求民眾滿21歲才可飲酒。

酒精是多種癌症中公認的致癌物，與脂肪肝、慢性肝炎、肝硬化有關。王正一指出，當B型肝炎、C型肝炎逐漸控制妥當之后，酒精性肝炎變成非常重要的課題。世界衛生組織（WHO）已將「酒精依賴」列為影響全球十大疾病之一，酒精是全球第五大疾病負擔之風險因素。

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然而，台灣因酒品市場開放以及取得容易，啤酒、水果酒價格平易近人，年輕族群飲酒風氣漸盛。王正一過去研究指出，發生酒精性疾病者約有半數以上是15歲以前開始飲酒，顯示年輕開始飲酒最容易成為依賴者，也最容易影響健康，發生慢性疾病。

根據國民健康署發布110年青少年健康行為調查之飲酒行為結果，國中生過去30天內飲酒率達14.1%，高中職生飲酒率更達30.6%。王正一直言，這是令人擔憂的警訊，青少年仍在發育階段，飲酒的年齡越小，越會增加成年後的危險行為或酒精相關疾病的風險。

目前台灣的合法飲酒年齡是滿18歲，王正一認為，這階段的青少年心智尚未成熟，往往只會看見喝酒的好處，卻無法理解其危害，應要提高合法飲酒年齡並加強教育，告訴年輕人喝酒對健康和生活的壞處。

王正一建議，衛福部應主動向《菸酒管理法》主管機關財政部提出修改飲酒合法的年齡，比照美國提升至21歲，「但其實最理想應該是25歲，國際研究心智完全成熟的年齡。」

▲台大醫院與佛教慈濟基金會等單位舉辦「戒酒及酒癮防治研討會」。（圖／記者洪巧藍攝）

不過，目前法定18歲成年，是否會有所衝突？王正一舉日本為例，「他們也是18歲成年，但是合法飲酒年齡還是維持在20歲，因為未滿20歲飲酒的害處太大，開始飲酒的年齡越低，就有越早演變成酒精成癮的傾向。」

健保署副署長陳亮妤表示，健保統計與酒精相關的生理、心理問題，每年費支出高達53億元，若再加上酒精造成的骨折、車禍等治療成本一併計入，花費高達530億。

陳亮妤指出，減少酒癮可避免醫療暴力、家暴、車禍等社會安全問題，且世衛組織研究顯示，每投注酒癮治療1元，至少可回收7元的效益。目前全台已有135家酒癮治療機構，衛福部亦提供每人每年4萬元酒癮治療費用，減輕患者經濟負擔。

至於延後合法飲酒年齡，陳亮妤認為應該先依照現行法律落實酒癮防治，衛福部也會和財政部合作，逐步推動更廣泛的酒癮治療，讓社會對酒精問題形成共識。