痛到想死！她下肢腫、骨盆痛還血尿　竟罹罕見胡桃鉗症候群

▲員榮醫院心臟外科主任賴金湖。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名40歲女性多年來因骨盆痠痛加上經常血尿，頻頻到泌尿科、婦產科就診，然而症狀未見好轉，嚴重程度可說「痛到想死」，後來轉院詳細檢查，這才發現其實是罕見的「胡桃鉗症候群」，引發骨盆充血症狀，後續透過實施氣球擴張術及置放靜脈支架，病況獲得改善，生活品質終於恢復。

收治個案的員榮醫院心臟外科主任賴金湖指出，病患因下肢及骨盆持續的腫脹痠痛，到心臟外科門診就醫，首先接受非侵入性的深部靜脈壓力檢查，發現左側下肢的靜脈回流較差，再回溯病患之前的核磁共振，便高度懷疑是「胡桃鉗症候群（Nutcracker Syndrome）」。

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賴金湖說明，胡桃鉗症候群是左側腎靜脈被主動脈及下腸繫膜動脈的夾角壓迫，導致左側腎靜脈及左側骨盆卵巢靜脈回流阻力增加而產生症狀。這項疾病好發在年輕且體型較瘦的女性，會因靜脈壓迫的程度及個體差異而有所不同，主要包括腹部疼痛、血尿、蛋白尿、背部或腰部疼痛以及靜脈曲張。

▲個案因骨盆充血症候群導致下肢腫脹及骨盆痠痛，痛到想死。（圖／員榮醫院提供）

賴金湖指出，腹部疼痛常見於上腹部或下腹部，可能是持續性或間歇性鈍痛或劇痛；血尿表現為顯微鏡下或肉眼可見，甚至伴隨血塊，尤其在運動後會加重；蛋白尿則是腎臟功能可能受影響。背部或腰部疼痛通常由靜脈壓力升高引起，多發生於左側；而骨盆、下肢或會陰部靜脈曲張則可能導致局部腫脹或不適感。

情況嚴重時，賴金湖表示，患者可能出現體重下降、疲勞或乏力，這些多與長期慢性疼痛或腎功能受損有關。此外，女性患者可能因骨盆靜脈壓迫而經歷痛經、月經不規律或性交疼痛，長期無法診斷或緩解的疼痛也可能導致焦慮或抑鬱等心理影響。患者會在婦科、復健科、骨科及腎臟科間不斷求診，因找不到腫瘤或異常，病人痛得要死，卻被指為無病呻吟，甚至要患者到身心科就醫。

賴金湖說明，該個案先以藥物治療但效果不彰，後續經討論決定實施微創導管氣球擴張術及自費腎靜脈支架置放，改善左側腎靜脈血液回流，歷經3個月門診追蹤後，病人下肢腫脹及骨盆痠痛的症狀很快獲得改善。

賴金湖分析，骨盆充血症候群發生原因，包括髂股深部靜脈栓塞、栓塞後症候群、髂靜脈壓迫症候群、胡桃鉗症候群等等，容易導致下肢及骨盆的血液回流壓力增加，產生下肢及骨盆腫脹酸痛症狀，甚至造成下肢表淺的靜脈曲張，提醒如果有以上症狀，又查不出特別原因，建議可以來心臟外科門診，進一步檢查及治療。