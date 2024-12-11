嬤檢查出「肺結節」自認不要緊！放兩年長大一倍已變肺腺癌

▲醫師提醒肺腺癌初期多半「無痛無感」，讓人們難以察覺，但發現時通常已經步入中晚期。（圖／亞大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名71歲阿嬤，兩年前做了低劑量電腦斷層掃描檢查肺部，發現一顆0.8公分肺結節，當時醫師建議要定期追蹤，沒想到阿嬤自認「沒有不舒服」，拖到今年才回診，結果肺結節長大一倍，後續也證實為早期肺腺癌。所幸癌細胞尚未擴散，術後第三天即順利出院，阿嬤當時也歹勢笑說「要聽醫師話啦！」

收治個案的亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，阿嬤的肺結節兩年前僅0.8公分，兩年後結節已增大至1.5公分，考量到結節位置適合手術處理，醫師建議進行微創肺段切除術，並在術中接受病理檢驗，冷凍切片結果確認為早期肺腺癌（第一期），術後檢查追蹤也顯示病情穩定。

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劉柏毅表示，阿嬤本身沒有吸菸，也沒有其他慢性疾病或家族病史，完全屬於健康無症狀族群，然而如果沒有透過「低劑量電腦斷層掃描」(LDCT)檢查發現，這類小結節極難被傳統X光發現，且結節恐短期內迅速增長，一旦進入第二期或更高期別，術後可能需輔助性化療等較為積極的治療方式，並且預後效果也會受到影響。

▲患者透過「低劑量電腦斷層掃描」追蹤肺結節病徵進度，發現2年長大一倍。（圖／亞大醫院提供）



劉柏毅強調，根據研究，0期或第一期肺腺癌的五年存活率接近90%，但到了第二期存活率可能下降至60%-70%，因此，早期發現與治療，對於肺癌患者的生命質量至關重要，目前政府已針對特定高風險族群補助LDCT費用，包括50至74歲重度吸菸者、50至74歲男性/45-74歲女性，具肺癌家族史等，都可提供2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)。



劉柏毅指出，若肺結節大於0.8公分且呈實心狀，患者可以跟醫師討論是否採用手術切除，以目前微創手術的技術，傷口僅需約3至4公分，減少患者術後疼痛和肺功能損失，且住院時間僅需三至五天，恢復速度快，大幅減輕患者心理與生理負擔，此外，藉由手術切除肺腺癌，也能最大限度保留健康肺組織，對於老年患者尤其重要。