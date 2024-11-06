冬令進補別瞎吃！中醫點名「7種常見湯品」過量反燥熱

▲醫師提醒，薑母鴨、羊肉爐等湯品屬於溫補，吃過多反而會造成身體不適。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

隨著氣溫下降，「冬令進補」時節也到，不少人會開始吃等進補湯物，但中醫師指出，現代立冬進補建議以「平補滋陰」為原則，可以適度透過藥材調整，讓整體藥性「微溫」即可，常見的「麻油雞、燒酒雞、四物湯、八珍湯、十全藥補、當歸羊肉湯、薑母鴨」都屬於溫補，過度溫補反可能造成身體燥熱、頭暈等症狀。

中醫師周宗翰指出，冬令進補是民間習俗，主要是過去農業社會的勞動工作較多，傷津耗氣及勞筋傷骨的人較多，在立冬後，天氣逐漸轉冷，過去累積的勞損病根都會在進入冬季後逐漸出現，因此傳統習俗會在這個時節進補身體。

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不過現代人作息經常熬夜、久坐、運動量不足，飲食上高糖、高油等精緻型食物增加，經常出現自律神經失調、神經長期處於亢奮、慢性勞損造成氣滯氣血兩虛，飲食不當也造成身體慢性發炎、婦科疾病如子宮肌瘤肌腺症等。

對此，周宗翰建議，現代人多虛多火，因此現代的立冬進補應以「平補滋陰」為原則，常見補氣藥材有黃耆、黨參，滋陰養血藥材有枸杞、紅棗、熟地，但建議可以調整搭配溫性藥材，如肉桂、龍眼肉、生薑，配合當令食材如大白菜、白蘿蔔、黑木耳、百合、玉米、豆腐、南瓜、馬鈴薯等可以兼顧食物營養素及藥性來調補身體，讓整體藥性「微溫」即可。

周宗翰提醒，過往立冬後進補常見的「麻油雞、燒酒雞、四物湯、八珍湯、十全藥補、當歸羊肉湯、薑母鴨」都屬於「溫補」，但進補必須根據個人身體狀態做適度調整，過度溫補食物反而會讓身體狀態惡化，輕則嘴破、口乾、身體燥熱、頭暈等不舒適症狀，若有婦科疾病如子宮肌瘤肌腺症，可能會加重體內黏膜急性發炎，另有特定疾病者，建議諮詢中醫師是否適合食用。