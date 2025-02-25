柯文哲恩師朱樹勳「血液病惡化」辭世　曾用新標靶卻等不及見效

▲柯文哲恩師、心臟外科權威朱樹勳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

柯文哲的恩師、台灣心臟外科權威朱樹勳今上午9點於亞東醫院過世，享壽87歲。亞東醫院院長邱冠明指出，朱樹勳前幾年就罹患血液病，過完年後狀況惡化，狀況虛弱無法進食，雖然有嘗試新的標靶治療，但還來不及看到新治療的反應，本身年事已高加上長期疾病影響，在太太和學生們的陪伴下，安然離世。

邱冠明也是朱樹勳的學生之一，他受訪時指出，朱樹勳前幾年罹患血液病，曾有不錯的治療反應，但去年看情況開始不好控制，不過他上個月還努力參加全院尾牙、忘年會及董事會，一直很努力支持醫院。

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邱冠明也透露，幾位超過30年的學生和師兄弟過年時還有去朱樹勳家拜年，當時看到學生們都有不錯反應，但當時體重已掉很多，身體比較虛弱，且動作遲緩；過完年後，病情就急轉直下，無法進食且呼吸急促，之後因為肺炎住院治療，前期照顧還算可以，也有嘗試新的標靶藥物，但來不及看到新的治療效果，就安然離世，也沒有做急救。

回憶起老師，邱冠明說，他是非常特別的人，民國26年在屏東出生，經歷過日治時代及八年抗戰，在當時的環境還能考進台大醫科，在台大醫院期間也有重要貢獻，替心臟醫學的人才養成奠定分科，培養出很多優秀的學生，建立重要的傳承，其中柯文哲就是重症代表。

針對朱樹勳病逝，亞東醫院今發出聲明哀悼「朱教授的離世，是我們深深的不捨與哀痛，但他留下的精神與貢獻，將長存於我們心中，並持續激勵我們承擔責任、砥礪前行。」目前院方也正積極安排治喪事宜。