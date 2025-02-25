急診塞爆！　醫說出「關鍵字」：但沒人敢講

▲台灣各醫院急診室壅塞是老問題，但今年特別嚴重。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

各大醫院急診爆滿，病患在急診候床超過一天的比比皆是，讓醫界罕見求救。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇表示，正途是要「減少醫療需求」，但沒人敢講。他認為，要床位更靈活運用，某種程度要轉嫁病人才做得到，然而這就是台灣健保所作不到的事，始終沒有人願意當那個「壞人」。

姜冠宇在臉書說，分級醫療多少年前在喊，超過10年了吧，「我們以為自己做到了一些什麼，結果到現在，看來仍然是一樣。」

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姜冠宇表示，他忘記是哪一位老師跟他講過，「你現在各種措施一直優化醫療量能，但是仍然會不斷浮出更多的醫療需求，越來越多的需求與品質要求，但是越來越少的專業人力，這是不可逆的，下個10年又要怎麼做？」

姜冠宇指出，你知道癥結在哪裡嗎？把別的國家如美國、英國拿來比較就懂了，基本上急性住院病房住院天數，都是台灣的一半4-6天之類，不滿一周還急著出院，基本上在別的國家的住院治療都是「點到為止」，病人行為上可見根本就一點都不喜歡住院。

▼衛福部長邱泰源召開記者會，回應急診壅塞問題。左一為衛福部次長林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）



姜冠宇提到，台灣這裡住院兩個禮拜，就算是很有效率的醫師了，恐怕還太快出院，而會跟病人起糾紛呢，「每次病人跟我求多住幾天，但在公務群組求翻床率、求騰出空床，我都是笑在心裡，不過算了，在不同位子都各有難處。」

姜冠宇認為，主要是台灣健保是「鼓勵人消費醫療的」，給病人的優惠多，讓病人很喜歡住院，然後擠壓到醫療業務的給付。

姜冠宇寫道，如果頻繁往返急診、頻繁住院、超長急診待床與超長住院、短期再住院，這種很容易不斷在探醫院負擔底線的，產生的超額成本，是由「病人家庭」去承擔，此時病人寧可盡早回家，「我想這一切結果會很不一樣」。

姜冠宇說，因為目前是醫院承擔的，健保也是查醫院和醫師，這個不是沒醫德喔，是病人和家屬自己也要掌握進度，那種有工作在身的，都急著要出院，都會想督促醫師完成治療進度，甚至簡化治療。

▼各大醫院急診爆滿，病患在急診候床超過一天的比比皆是，讓醫界罕見求救。（圖／記者許宥孺攝）



姜冠宇表示，但是人口老了，希望在醫院多住一點的病人和家屬，比例像是浪潮一樣升高，這就是前一個10年和後一個10年差異，而此機制不改，再後一個10年更慘，屆時什麼公衛學者和醫管專家提的論述都沒用了，以上這些是補充「急診需要床位」背後的背景實務。

姜冠宇指出，要床位更靈活運用，某種程度要轉嫁病人才做得到，然而這就是台灣健保所作不到的事，始終沒有人願意當那個「壞人」，「我想我這一席話，也就只是一席話。大家都沒有錯，好好辦好自己的角色就好。」

姜冠宇提到，其實也不要覺得，急診檢傷分流走「7成非緊急」就沒事了，切勿報表治國，不要光從數字來了解故事，既然3成真的很緊急，也就是一個在手上就會處理很久的。

姜冠宇寫道，例如，急診現場左手IHCA（院內心跳停止）、右手OHCA（到院前心跳停止），這場景他經歷過，他們就是所有急重症醫師耗掉9成上班時間的工作重點，只要「基數夠大」，就算是3成，一樣都是吃不消的。

針對近期各醫院急診壅塞情況，衛福部提出「三大因應策略」及「兩大改革方向」，短期包括「醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊」；兩大改革方向為「強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付」。