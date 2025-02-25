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「鬥牛士二鍋」上榜！網紅美食餐廳稽查　3業者青菜農藥違規

食藥署113年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布「113年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果」。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布「113年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果」，有3家業者青菜農藥違規，包括基隆市的「小峨嵋川菜館」、雲林縣的「桃花源餐廳」、新竹市的「鬥牛士二鍋」。

食藥署表示，本專案共計查核206家餐飲業者，稽查項目包含食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、食品標示、產品責任保險等；其中1家業者豬肉及豬可食部位原料原產地標示不合格；另外，本專案同時抽驗成品、食用冰塊、調味醬等，共計429件進行檢驗，檢驗結果3件生鮮蔬果檢出農藥殘留不符合規定。

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基隆市「小峨嵋川菜館」的芥蘭檢出農藥賽安勃0.04ppm（標準：不得檢出），由於上游業者未能提出來源單據，裁處3萬元；雲林縣「桃花源餐廳」的山蘇檢出農藥草殺淨0.02ppm（標準：不得檢出）、新竹市「鬥牛士二鍋」的青江菜檢出農藥克凡派1.42ppm（標準：（標準：1.0ppm），兩家業者皆已移請農政單位卓處。

食藥署提醒，餐飲業者直接供應飲食場所供應特定食品標示倘不符食品安全衛生管理法第25條第2項規定，依同法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，食品抽驗不符規定，倘來源商未能釐清貨源，可依食安法第47條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，呼籲餐飲業者應遵守食安法相關規定，並落實衛生自主管理、加強食材先進先出及直接供應飲食標示規定等措施。

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關鍵字： 網紅美食餐廳 餐廳 蔬菜農藥

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