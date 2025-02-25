醫：睡得死沉不見得好！「最佳睡眠狀態」曝　清光腦內廢物

▲研究發現，睡得死沉不見得好，要「醒了還能睡回去」才是真正的好睡眠。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你有睡好覺嗎？很多人一直以為睡得好就是「一覺到天亮，完全沒醒來」。但基因醫師張家銘指出，睡得死沉不見得比較好，真正的好睡眠，是「醒了還能睡回去」，這是大腦進行清洗模式的「微喚醒」，將白天工作、用腦累積的代謝廢物進行大掃除的過程。至於睡整晚都不醒的人，腦裡這套掃除系統不一定有好好運作。

張家銘醫師在粉專發文分享，最近一篇重量級期刊《Cell》的研究指出，大腦在睡覺時其實正忙著清垃圾，將白天工作、用腦累積的代謝廢物，例如跟失智症有關的β類澱粉蛋白、Tau蛋白，晚上靠著腦脊髓液流進腦組織，把這些「毒素」沖掉。這套系統稱為「腦淋巴系統」，專門負責大腦的夜間大掃除。

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張家銘說，關鍵是這沖水掃地的過程，不是從頭到尾平平穩穩地開著水龍頭，而是一陣一陣的，一下沖、一下停，且每次沖水前還需要一個小開關來啟動，而這個開關，與人們半夜「醒來」那一下，可能有很大的關係。研究發現，在睡得最深沉的非快速動眼期睡眠（NREM），腦幹裡的藍斑核每隔一段時間會釋放一點正腎上腺素，每次一分泌，腦裡血管會跟著縮一下，腦脊髓液就趁著這空檔灌進腦組織，把廢物沖走。

▲半夜醒來幾次又能睡回去的人，腦袋清得比較乾淨。（示意圖／視覺中國）

張家銘說明，有趣的是，這段時間你很可能會短暫地醒來幾秒鐘，翻個身，甚至起身上廁所，「但多數人根本不會記得，因為又很快睡回去了」，而這種狀態叫做「微喚醒」。科學家表示，那些睡一整晚都不會醒的人，腦裡這套掃除系統不一定有好好運作，反而是偶爾在半夜醒個幾次，翻個身、喝口水又睡回去的人，腦袋清得比較乾淨。

別再糾結睡覺睡得斷斷續續，張家銘認為「微醒」反而是好事，那可能是你的大腦在開工掃地，若醒一下能馬上睡回去，代表大腦的清潔隊很可能正將垃圾沖得一乾二淨。

張家銘強調，真正該擔心的，反而是那些翻來覆去睡不著，一醒來就開始焦慮、東想西想的人，不僅打斷大腦掃除，還會造成隔天精神頹靡。他說，會醒沒關係，睡得回去才重要，這才是大腦最喜歡的高級睡眠模式。