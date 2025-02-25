魏崢曝振興醫院「加護調度方式」　升等病房增患者轉出意願

▲振興醫院院長魏崢。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

近期台灣醫學中心急診壅塞，加護病房一床難求，衛福部請各院強化院內病床調度。對此，振興醫院院長魏崢表示，有時候醫院滿床不是真的滿床，是患者想等健保床，不願意多付錢住雙人房或單人房，這時候為了增加患者轉出意願，會免費升等到2人病房，等有健保房再轉出。

魏崢受訪時指出，院內有中央調床機制，可隨時收治急重症患者，目前病床調度沒有問題，只要急診收治到重症患者，就會啟動各科調床機制，全院各科病床都可以調度，如果沒有重症患者，每天下午3點也會開放全院所有空的病床，讓醫師收治病人。

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另外，魏崢也提到，其實有時候醫院滿床，並不是真的滿床，是患者要等健保床，不太願意多付錢住雙人房、單人房，不過為了收治更需要住加護病房的患者，必須把穩定的患者轉出來，如果這時候患者要住健保房，但健保床又不夠的話，會給予免費升等到2人病房，增加患者轉出醫院，等到有健保床後再轉出。

魏崢表示，目前院內病床調度沒有問題，如果病床緊繃時，當然對急診的輕症患者，是無法拒絕治療，這時會盡量在急診處理好，讓患者回家休養，而在跨院轉院方面，急診醫師平時和其他醫院調度病房的醫師保持良好關係，目前跟其他醫院間的轉院機制是順暢的。