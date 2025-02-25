患者一路北上找ICU送命？ 衛福部二度澄清：由醫院自行聯繫

▲台灣醫院和急診嚴重滿載，床位數不足。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣醫院急診壅塞嚴重，網路上曾有網友爆料一名患者北上找ICU，疑似因此延誤治療，導致不治喪命。對此，衛福部今二度澄清，強調此病患發生地在台南而非高雄，此病患因非四大急重症（OHCA、急性冠心症、急性腦中風、重大緊急外傷），故未聯繫南區區域緊急醫療應變中心協助，而由醫院自行聯繫。

衛福部表示，該病人因潰瘍性腸炎、心衰竭長期在成大醫院就醫，此事件發生於2/19，當天7時病人因腹痛至成大醫院，10時完成檢查並會診外科建議需要手術治療，但因病人手術風險高，術後需入住ICU緊密觀察，因無ICU床位可立刻釋出，故建議轉院治療。

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經過成大醫護團隊同仁連繫鄰近醫學中心皆因滿床無法收治，約12點多確認成大體系斗六分院可以接收且家屬同意後安排轉院，病人約2點離開成大，抵達斗六後4點30分即進開刀房，但病人於2/20晚上11點多仍往生。

衛福部表示，此病患發生地在台南而非高雄，醫院在確認病人需轉院後，積極聯繫鄰近醫學中心，由於台南鄰近醫學中心床位滿載情形，此病患因非四大急重症（OHCA、急性冠心症、急性腦中風、重大緊急外傷），故未聯繫南區區域緊急醫療應變中心協助，而由醫院自行聯繫，於2個小時內確認轉診至同一體系之斗六分院。

