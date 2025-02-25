吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

▲自助餐菜色琳琅滿目，你都怎麼選？（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

外食族、上班族因工作忙碌沒時間準備便當，常選擇吃自助餐打發，快速方便又能追求營養均衡。營養師夏子雯分享「黃金標配」為：飯半碗＋蔬菜3～4樣＋板豆腐＋滷蛋1顆。其中她提醒，看到茄子、番茄炒蛋可以跳過，因為兩者在烹調上都會使用大量的油脂，且要夾上面一點的蔬菜，才不會吃到滿滿油脂，反而更容易胖。

夏子雯營養師在粉專PO出影片分享挑選自助餐的大原則，主菜以魚類、滷雞腿、滷排骨為主，能去皮最好；配菜部分則挑選「豆製品」比較好，像是板豆腐、蒸蛋或豆干都很適合，因當餐的動物性蛋白質已經很豐富，可再補充豆製品，而荷包蛋則因吸油量高較不建議。至於青菜量要足夠、顏色選擇多樣化會更好，飯最好別超過半碗。

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夏子雯表示，並不是每家店都會有自己喜歡的菜色，可以依循女生飯半碗、男生飯8分滿至1碗，控制飯量，才不會吃完午餐後昏昏欲睡、使下午工作效率降低，如果能選擇五穀飯更好。

▲營養師點名，可以跳過過油烹調的茄子和番茄炒蛋。（示意圖／本報資料照）

蔬菜方面，則夾3～4樣自己喜歡的品項。夏子雯說，應盡可能有不同顏色、種類，以攝取不同類型的植化素；另外，夾上面一點的蔬菜，才不會讓蔬菜吸到滿滿油脂、反而更容易胖。若要將自助餐外帶回辦公室享用，可以稍微過過熱水，會發現多餘的油都浮在水中，也可降低不必要的鈉量。

「看到茄子可以跳過！」夏子雯提醒。她表示，自助餐的茄子在烹調上幾乎都會過油處理，反而成為地雷蔬菜，除非是清蒸涼拌茄子就可以吃；另外，番茄炒蛋也常會加上番茄醬，且雞蛋口感要滑嫩「就一定要油多」，因此面對這兩款菜餚一定要小心。

夏子雯建議，挑選主食時，如果是炸排骨、炸雞腿，應盡可能將裹粉炸皮去除，但炸排骨的裹粉皮很難剝掉，甚至根本沒裹粉炸，排骨肉也會吃進很多油，而炸雞腿的皮因容易去除，反而優於炸排骨。其他如宮保雞丁、糖醋雞丁則因有先裹粉油炸再拌炒，一不小心會多吃進額外的油脂。