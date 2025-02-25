12星座「表達愛」各有招數！處女座狂曬恩愛　天秤座愛唱反調

▲12星座性格不同，表達愛意的方式也各有特色。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

12星座性格不同，表達愛意的方式也各有特色，快來看看你身邊的伴侶表達愛的方式，別錯過甜蜜的小細節！記得也要適時給予情緒價值哦！

牡羊座（3/21~4/19)

牡羊座表達愛的方式就是霸氣，只要是你需要的，他就全力挺到底，你想要的東西，他都會盡力給你。但你需要讓他感覺到你把他放在第一順位，否則「馬上」轉身離開也是非常有可能的。

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金牛座（4/20~5/20)

金牛座表達愛的方式是陪伴，金牛座愛人，做什麼都會想到另一半，買東西或體驗新事物，一定都會帶上另一半，假如另一半在工作，金牛座也會傳照片跟訊息，讓你知道他體驗了些什麼，或是直接買去給你。

雙子座（5/21~6/20)

雙子座表達愛的方式就是在朋友家人面前做足面子給你，所有的面子都會做給你，一旦有人說你的不是，他會全力反駁，或是用他自己的方式把你洗白。

巨蟹座（6/21~7/22)

巨蟹座表達愛的方式很溫馨，他會照顧你的一切，包含你的家人，他雖然不會給你太多的驚喜，但會很實在的給予你生活及精神上的支持，如果你有巨蟹座的另一半，記得多跟他聊你內心的想法，讓他更了解你。

獅子座（7/23~8/22)

獅子座表達愛的方式是為你花錢，或是直接讓你住進他的房子，給予你所有物質上的支持，但他不大會處理你的情緒，你可能需要理解這一塊。

處女座（8/23~9/22)

處女座表達愛的方式就是曬另一半給朋友看，帶你出去玩、吃美食、買禮物，每一個細節他都不會放過，都會貼在朋友圈，讓大家知道「我的另一半過得非常好非常幸福」。

天秤座（9/23~10/22)

天秤座表達愛的方式是喜歡跟你唱反調，他們不會真的嫌棄你，只是喜歡挑你小毛病，你會感覺他無時無刻都在找你麻煩，其實他只是嘴巴念，事實上「挑剔小細節」就是天秤愛你最大的證明。

天蠍座（10/23~11/21)

天蠍座表達愛的方式，交往前會刻意拉開距離、迴避眼神，但會創造巧遇；而交往後則是高調佔有，他會讓所有人包含路人，知道你是他的，高調曬恩愛。

射手座（11/22~12/21)

射手座表達愛的方式很生活化，無論你幾點下班，他都會等你一起回家；如果你希望射手座伴侶加入你的社交圈，他會全力配合，並且給你十足面子，這就是他表達愛的方式。

摩羯座（12/22~1/19)

摩羯座表達愛的方式就是陪伴你每一個日常，他會帶你去吃他喜歡的餐廳，如果你對這間餐廳評價不錯，他就會正式收藏，他的腦袋裡有很多你愛吃的餐廳、喜歡的電影、愛去的景點，每個月都會安排你們的約會，這就是他樸實無華愛你的方式。

水瓶座（1/20~2/18)

水瓶座表達愛的方式就是儀式感，他會安排好你們共同的假日，一起開車到有名的景點兩天一夜，住宿的夜晚也不會無聊，水瓶伴侶可能會準備交換禮物、唱情歌、真心話大冒險等餘興節目，讓你們的旅遊不無聊。

雙魚座（2/19~3/20)

雙魚座表達愛的方式就是事事以你為主，他會記得你的每一個喜好，更會記得你的每一個習慣，固定的下班時間他會接你，偶爾你會一上車收到一朵花，這種驚喜簡單的浪漫。