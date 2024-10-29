ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

國健署擬推醫療性凍卵補助「乳癌患者優先」　最快明年元旦上路

▲▼ 示意圖。（圖／123RF）

▲國健署正研擬醫療性凍卵補助。（示意圖／123RF）

文／中央社

女性年輕癌症患者經化療、放療可能增加不孕風險，但單純凍卵不在政府補助範圍內，隨生育保存意識抬頭，國健署正研擬醫療性凍卵補助，將優先規劃補助乳癌患者，最快年底預告、明年元旦上路。

乳癌是台灣婦女發生率第1位癌症，依據衛生福利部資料顯示，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，相當於每天約31名婦女被診斷罹患乳癌。衛福部國民健康署推動乳癌公費篩檢，以利早期發現，5年存活率可達90%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

考量年輕癌症患者經過化療、放療可能增加不孕風險，有治療前生育保存需求性，目前政府提供的不孕症補助項目中，單純凍卵不在補助範圍內，國健署研擬推出醫療性凍卵補助，將優先規劃補助乳癌患者醫療性凍卵。

國健署長吳昭軍今天告訴中央社記者，正在等委託單位擬定指引及「共享決策」（Shared Decision Making，SDM），待收到最後版本並確認，希望能在今年底公告，最快在明年1月1日上路。

趕在國健署之前，台北市衛生局已經拍板明年試辦醫療性凍卵，對象為40歲以下、經腫瘤科醫師認定因罹癌須治療而影響生育功能的女性，補助凍卵費用新台幣2萬元及一年3000元保存費，最高3萬2000元。

台北市立聯合醫院仁愛院區副院長詹景全下午在一場衛教記者會中表示，在生理、心理及經濟3大衝擊的夾擊下，導致癌友往往須在生命及生育間進行2選1，無法真正擁有生育選擇權，呼籲癌症高風險族群，應提前了解罹癌後的3大衝擊，提早進行準備，才能避免在面對癌症時措手不及。

「從開始打排卵藥到取卵約須2周時間。」台北榮民總醫院婦女醫學部醫師何積泓告訴中央社記者，建議患者病情允許下，可在化療前預作準備，另外因排卵藥物加上準備取卵期間應避免激烈運動，會有些體重增加狀況，通常之後就會恢復。

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

乾眼嚴重如砂礫磨眼！北榮研究證實中醫針刺「2穴道」可改善

有理由來杯抹茶了！每天攝取2克能修復肌膚、減少脂肪堆積

土耳其正妹13歲成糖友　騎自行車與糖尿病共存…變正港台灣人

國健署擬推醫療性凍卵補助「乳癌患者優先」　最快明年元旦上路

打新冠流感疫苗有額外好處！研究：中風機率降2成、防心血管疾病

國小童小腿莫名大片瘀青　一驗竟是「比愛滋更可怕」的超罕病

北市中正區登革熱和新北相關！定序結果曝　羅一鈞分析感染2可能

B群植萃新技術獨步生技！苼莛國際生技榮膺國家品牌玉山獎三冠

【廣編】銜接母乳很關鍵！媽媽最擔心寶寶保護力與消化道問題

腸病毒反常升溫！上周1.8萬人就醫創新高　羅一鈞估流行到年底

讀者迴響

回到最上面