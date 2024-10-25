她小腸中風壞死「大範圍切除190公分」　術後營養照護成續命關鍵

▲台大醫院全方位手術病患營養照護 贏回健康養足體力記者會。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

84歲的黃江女士，10多年前因為小腸中風壞死而切除190公分小腸，屬於大範圍切除，她回想當時只要一吃就拉肚子，整天都很不舒服且虛弱，辛苦程度讓她還萌生「不想活了」的念頭，所幸在台大醫院營養支持團隊的照顧下，透過靜脈營養、營養師調整三餐質地與烹煮方式，加上營養品的補充，最後順利增加體重，不但順利恢復正常經口飲食，也恢復健康。

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▲台大醫院外科部副主任吳經閔分享手術病患營養照護。（圖／台大醫院提供）

隨著現代醫療技術的進步，手術已成為治療各類健康問題的重要手段，然而手術本身對於身體的影響不容小覷，尤其是術前術後的營養狀況更是攸關手術的成敗及患者的康復速度，顯示營養照護的重要性，台大醫院今日舉辦記者會分享手術患者營養照護成果。

台大醫院外科部副主任吳經閔表示，台大營養支持團隊（Nutrition Support Team, NST）成立於1986 年八月，是亞洲最早成立的專業營養支持團隊，院內靜脈營養專責護理師照護過的居家靜脈營養病患，成人部分已經超過1400人次。常見營養不良的危險因子包含住院病患、老年人和消化系統癌症，如果術前沒發現營養不良或是缺乏積極治療，將導致預後不佳。

以小腸切除的個案來說，吳經閔解釋，人體內小腸約200~400公分，如果切除超過2/3就屬於大範圍切除，然而腸道是吸收營養器官，一旦大量切除很容易電解質失衡、營養不良，得依靠靜脈營養維持體力，僅約有2成患者最後可恢復經口進食。

▲黃江女士順利恢復健康分享心路歷程。（圖／台大醫院提供）

吳經閔指出，靜脈營養補充得依靠管路，時間一久就會有感染問題，且腸胃道持續無法攝食，還會出現肝腎功能異常等問題，所以營養團隊必須和時間賽跑，改善營養狀況，儘早讓腸胃道攝食功能恢復。

台大醫院也曾收治一名58歲長期在台工作的日本男士，同樣是小腸中風接受大範圍小腸切除，切除範圍達到250公分，術後發生嚴重營養不良，在院內靜脈營養專責護理師與藥師通力合作，教導居家靜脈營養照護和靜脈營養調劑，經歷居家全靜脈營養照護三個月後，順利脫離靜脈營養，之後可以少量多餐方式經口攝取足夠營養維持生命。

吳經閔說，日本和韓國等亞洲先進國家，已經藉由其健保制度給付手術病患營養評估與照護費用，受到重視，然而國內目前相關措施則尚無健保補助，今年亞洲外科代謝與營養協會大會在台北舉辦，台灣外科代謝營養學希望和國內外專家共同商討，並於後續爭取健保給付支持。

▲台大醫院林明燦教授擔任台灣外科代謝營養學會理事長，並榮獲今年亞洲年會在台北舉辦。（圖／台大醫院提供）