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失智和「腎不好」有關！中醫教你自製「1茶飲」助血液循環

頭皮,頭髮,頭皮屑,抓癢。（圖／達志／示意圖）

▲藥物、情緒疾病等都可能加重退化速度而影響認知功能。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

失智症臨床症狀表現為正常老化的認知功能退化，長期下來可能會出現個性改變、易怒、憂鬱等問題。中醫師指出，以中醫觀點來看，失智症分類為「陰陽兩虛型」及「氣滯血瘀型」，隨著年紀增長，逐漸有氣血虛衰失調和腎虛精虧狀況，進而影響腦部，因此除了就醫治療之外，建議日常也可自製「養身茶飲」，簡易補脾胃氣提升血液循環機能。

中醫師周宗翰指出，失智症主要分為退化性失智症、血管性失智症、混合型失智症，其中退化性失智症還包含額顳葉失智症與路易氏體失智症，包括藥物、情緒疾病、內分泌疾病、新陳代謝疾病、腫瘤、創傷等都可能加重退化速度而影響認知功能。

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周宗翰說，在中醫觀點進一步分析失智症，主要是陰陽兩虛型及氣滯血瘀型，主要影響臟腑為「心腎」，腎為先天之本，主生來給予氣血以支持生理活動，因此跟基因遺傳及基本生理作用息息相關，而情至與腦部活動多與心臟腑相關，腦為髓海，因此腎與大腦功能密切相關。

而有關失智症，周宗翰也進一步說明，隨著年紀增長，過了壯年期後，逐漸會有氣血虛衰失調和腎虛精虧狀況，腎虛精虧會導致腦髓空虛，氣虛血瘀導致腦絡阻滯，使腦髓失養、心腎不交漸漸形成腦部退化性失智症。

面對失智症除了循正規管道就醫治療之外，周宗翰建議，日常可沖泡養身茶飲（一日份量），用黃耆10g、黨參5g、川芎3g、枸杞5g，放入300cc熱水中悶約30分鐘，藥材可反覆沖泡至淡而無味，可簡易補脾胃氣提升血液循環機能，另外也可以搭配針灸、艾灸及穴位按摩，幫助提升腦部微循環。

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關鍵字： 失智症 失智 周宗翰

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