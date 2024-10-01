乳癌年奪3千條命！「關鍵80問」資深個管師解答　3大重點必知

▲每天有41人被宣判罹患乳癌。（示意圖／達志影像）



記者李佳蓉／綜合報導

乳癌，是全球女性健康的頭號殺手，也是台灣女性發生率第1位、死亡率第2位的癌症，年奪近3千條人命。台北榮總乳癌多專科團隊個案管理師連珮如，在新書《乳癌，不怕！：資深乳醫個管師的全照護筆記，從用藥、手術到調心，解答你聽不懂、記不得、想不到的關鍵80問》中，透過解答病友疑問、陪伴安度治療，助成功抗癌回歸健康生活。

當剛得知自己確診乳癌時的患者，腦中一片空白、害怕、驚慌是很正常的反應。乳癌個管師、資深護理師連珮如指出，根據國健署癌症登記資料顯示，每年有超過1.5萬名女性確診乳癌，相當於每天約有41人被宣判「得了乳癌」，不過值得欣慰的是，若能早發現、早治療，早期乳癌的存活率近100％

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在連珮如20年的個管師生涯裡，身處臨床最前線的她，見過各式各樣的患者，但相同的是對於醫療過程及未來會面臨的各種狀態，常滿懷憂懼，「不知該從何問起，也不知該向誰提問」。而更讓人不安的是，即使問了卻聽不懂答案，或是一轉身全忘了，很多時候只能一問再問，徬徨無助地掉入恐懼的無限迴圈。

在新書中她給予困惑不解的病友方向，在瀕臨崩潰時給予最大的支持。抗癌之路漫長且艱辛，書中為病友解答從確診第一天，開始治療前、中、後，提供全方位的癌症治療與生活照護疑惑，同時介紹最新的乳癌手術、化療、放療、標靶藥物、免疫治療、ADC藥物、次世代基因檢測，健保與自費選擇，是病友與醫療團隊對話的工具。

▲確診乳癌後，病友會感到驚慌、無助是很正常的。（示意圖／視覺中國）

連珮如表示，在開始癌症治療後，病友將面臨副作用舒緩、復健，工作和經濟的龐大壓力，還得擔心外表、性生活，種種的幽微心事，能提供最有效的照顧訣竅。此外，找到實用的醫療補助、假髮租借、心理諮詢等資源，在對抗乳癌的路上，給予滿滿的力量與智慧，相信每位乳癌姐妹都能重拾美好人生。

罹癌已是辛苦的經歷，在醫院中候診、看診治療，更是耗盡患者與家屬的心力。連珮如在書中整理「3大重點必釐清」在面對乳癌治療不害怕，包括「關於治療，你要清楚」、「關於醫療費用，你要清楚」，以及「關於生活，你要清楚」。並以同為乳癌患者、日本演員樹木希林所說，「請用有趣的眼光接受所有事物，愉快地活著。不需要太努力，但也別太消極。」鼓勵乳癌病友們。

連珮如也提醒，乳癌不會敲鑼打鼓找上門，一旦看到、觸摸到胸部異常，務必盡速就醫檢查，即使沒有症狀，45～69歲的婦女也應定期接受乳癌篩檢，是讓癌細胞早期現蹤的最佳方式。

連珮如將於10/5在親子天下Club舉辦《乳癌，不怕！》新書發表會；另Power Pink粉紅守護乳癌防治月專場活動緊接著在10/12登場，當天也邀請她出席講座，除了分享最新的乳癌照護知識外，現場也有勇敢的粉紅鬥士交流康復經驗，學習透過瑜珈和營養調節身心，降低乳癌風險。

▼《乳癌，不怕！：資深乳醫個管師的全照護筆記，從用藥、手術到調心，解答你聽不懂、記不得、想不到的關鍵80問》一書。（圖／取自博客來網站）