頂級品牌「茶具組」鉛超標5倍！「李派林伍斯特醬汁」含致癌農藥

▲「ROGER VIVIER」進口的茶具重金屬鉛超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今（1）日公布最新邊境查驗不合格名單，其中有一批知名精品品牌「ROGER VIVIER」進口的中國製「茶壺套組」檢出重金屬鉛超標5倍；另外，知名老牌「LEA & PERRINS」有二批自美國進口的「伍斯特醬汁」被檢出國內禁用的致癌農藥環氧乙烷。

食藥署今公布14項的邊境查驗不合格名單，其中香港商迪生亞洲貿易有限公司台灣分公司從中國進口的「茶壺套組（Mid Autumn Tea Pot Set）」檢出重金屬鉛29ppm，品牌是知名的法國頂級知名品牌「ROGER VIVIER」。

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食藥署副署長林金富表示，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器-深2.5 cm以上，且容量1.1 L以下，重金屬鉛合格標準為5ppm以下，該產品已經超出限量法規，總共22組、88公斤依規定必須全數退運或銷毀，未來也會針對進口商從一般抽批調整為加強抽批。

另外，欣臨企業股份有限公司自美國進口的二批「伍斯特醬汁」，牌名為LEA & PERRINS，都被檢出殘留農藥環氧乙烷，分別是0.5mg/kg、0.6 mg/kg，總重1332公斤需退運或銷毀。林金富表示，從今年8月12日起已經針對美國進口的調味醬全面採取100%逐批查驗，會持續至明年2月11日為止。

▲「伍斯特醬汁」檢出致癌農藥環氧乙烷。