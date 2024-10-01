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男友堅持「無套射外面」不會懷孕！醫曝中獎率：都是騙你的

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲愛愛不戴套，稱「射外面」不會懷孕，女孩們別受騙了。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

不少男生為追求刺激性體驗，戴套怕無感，卻又不想錯過視覺上的享受，選擇「射在外面」聲稱不會懷孕，這是真的嗎？泌尿科醫師顧芳瑜直呼「不要被他騙了！」因為在抽插過程中仍會有體液流出，造成女生懷孕的可能，就算「控射」忍到最後一刻拔出再射，還是有4%機率會懷孕。

「我男朋友說射在外面就不會懷孕？」有女網友好奇發問。對此，顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜在粉專分享短影音衛教說明，於性愛過程中男生可能會有前列腺液、儲精囊分泌物跑出來，實際上仍有機會會懷孕。

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▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正確使用保險套，一年內懷孕機率有2%。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

顧芳瑜也一一分析各種避孕方法於1年內的懷孕機率：

1.正確使用保險套：2%。

2.結紮：0.1%。

3.女性保險套：顧芳瑜說明，其套在陰道內，但因裝置過程麻煩、不好放進去，效果不好也很少人使用。他建議女生們可透過子宮內避孕器或服用避孕藥、皮下的藥物注射來避孕。

4.性交中斷法：就是「控射」，忍到最後一刻拔出來射在外面，即使時間算得超級精準，仍有4%的懷孕機率。

顧芳瑜坦言，射在外面仍很可能會「中獎」，奉勸男性朋友們若要避孕，最簡單的方式就是正確戴好保險套，若不想戴則可選擇結紮，並再次示警，「如果有男生覺得射在外面都不會怎麼樣，那個都是假的，都是騙你的。」

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關鍵字： 泌尿科 顧芳瑜醫師 無套 保險套 射外面 性行為 性愛 結紮 控射 懷孕 中獎率

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