會胖是過敏害的！5件事「破壞腸道防禦」　醫：不易察覺

初日英文是Genesis，「初始」之意，代表維持我們身心健康的七大面向：基因、環境、營養、運動、壓力與睡眠、社交互動、心靈。 初日，陪伴每個人莫忘最初追求健康、持續逆轉人生的動機，帶給您對每個日出的期待。

圖、文／楊智雯醫師

過敏是指身體免疫系統對環境中常見的外來物質作出的過度反應，這種過度反應被稱為過敏反應。常見的過敏原，例如：花粉、室內塵蟎、昆蟲叮咬或咬傷中的毒液、食物、藥物、接觸性過敏原（如金屬或香料成分）、黴菌等 。今天，初日診所－楊智雯醫師就要帶大家一起來探討食物過敏，想更了解自己的健康，就繼續往下看看吧！

一、急性過敏 vs. 慢性過敏

大多數人認為過敏是由IgE抗體引起的急性過敏反應，比如對花生、花粉，或像電影《寄生上流》中提到的「水蜜桃的毛」等過敏原。急性過敏通常在接觸過敏原後立即發作，症狀包括咽喉腫脹、呼吸困難、腹脹、氣喘、蕁麻疹等。對於這種急性過敏，避開過敏原就能改善過敏狀況。

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但是，還有一種難以察覺的過敏反應，那就是IgG4抗體引起的慢性過敏反應。因為發作緩慢且症狀五花八門，如疲勞、失眠、頭痛、身體疼痛、關節疼痛、腸道敏感、濕疹等，讓人難以意識到自己正在過敏。

不過，這不是因為食物造成的過敏，而是與腸道的功能有很大的關係！如果腸道屏障功能受損，即使食物再健康，也可能引發過敏反應。

二、腸道屏障功能受損，吃什麼都容易有過敏反應

我們的腸道就像一座城堡，主要負責保護內部的王室成員如心臟、肝臟、腎臟和大腦。軍隊防禦的策略是有效打擊敵人而不影響王室成員的生活區域。

如果城牆出現漏洞（例如士兵疲倦），敵人就會突破防線進入城堡。此時，城堡內的「好戰部隊」IgE抗體會大規模展開行動，消滅敵人，但可能會損傷王室成員。

幸運的是，還有「和平部隊」IgG4抗體，這些抗體會與IgE部隊搶敵人，並以小規模行動來消滅敵人，將對王室的傷害降到最低。

但如果城牆長期存在漏洞，IgG4部隊必須長期作戰，這可能導致城牆倒塌，進而影響腸道負責吸收營養的伙食兵的工作。最終，導致營養不良和慢性發炎，對城堡造成長期損害！

三、破壞腸道防禦的5件事

腸道屏障功能受損的原因很多，主要的因素有：

－高糖、高油脂和加工食品

這些食物會損害腸道黏膜，使有害物質更容易進入體內。建議多攝取各類原型食物，避免單一食物來源，以保持腸道菌叢的多樣性。

－吃東西沒有好好咀嚼

如果食物沒被充分咀嚼，就會以大分子的狀態進入腸胃，難以消化吸收，這容易被免疫系統視為外來物，從而引發免疫反應和發炎。建議每次進食時，記得慢慢咀嚼每一口食物，至少咀嚼20～30次。這不僅有助於消化，也能讓你更享受食物的味道。

－缺乏消化酶跟胃酸不足

缺乏足夠的消化酶會使食物無法完全消化。胃酸具有強酸性，可以殺死食物和飲水中攝入的病原體，防止感染和腸道疾病，還能夠激活胃蛋白酶，把蛋白質分解成較小的多肽和胺基酸，更容易讓身體吸收。

可以從飲食中適量攝取鳳梨、木瓜、奇異果等，這些含有蛋白酶的食物，有助於分解蛋白質。此外，味噌、納豆等發酵食品，含有的相關微生物會產生原料中不存在的各種蛋白酶，幫助胃腸道消化和吸收。

－破壞好菌生長

缺乏膳食纖維的飲食不利於讓腸道的好菌生長，壞菌則可能增生，會直接或間接的影響腸道屏障功能。建議食用富含益生菌的食物，如康普茶與酵素，或是發酵食品如泡菜、納豆，甚至直接補充益生菌，都是幫腸道養好菌的方法。

－慢性壓力

壓力會影響我們對飲食的選擇，影響消化功能和腸道菌，進而傷害腸道屏障。

可以每天抽出至少30分鐘進行運動，如：慢跑和瑜珈。如果你喜歡社交，可以參加運動俱樂部或與朋友一起進行戶外活動。這些活動能幫助你減少壓力，改善腸道和整體健康。

四、為何慢性過敏會發胖？

慢性過敏而導致發炎反應會導致大腦下視丘的食慾調節中樞失衡，讓人總是感覺吃不飽、想不斷進食。同時，周邊組織因為胰島素阻抗，進而促使胰島素的大量分泌。過量的胰島素會導致血糖過度下降，引發飢餓感。

此外，胰島素分泌過多會促使身體傾向把吃進去的食物，都以脂肪的形式儲存，最終引發肥胖問題！

五、2招檢測慢性過敏

找出問題，從了解自我體質開始：

－腸道功能檢測

檢測消化功能，評估腸道菌叢是否平衡、腸道菌的功能是否良好，以及腸道黏膜的狀況。

－慢性過敏原檢測

食物過敏檢測可以幫助你找出目前哪些食物會引發腸道免疫反應，讓你能夠暫時避開這些引起發炎的食物，或使用輪替進食法來中斷持續的發炎反應。

初日診所營養師也能根據報告，提供個人化的飲食策略，避開過敏原的同時兼顧各種營養。

六、養腸必補6大營養素

如果想要主動修復腸道，關鍵是要有足夠的營養素

－Omega-3脂肪酸：

通過減少氧化壓力和發炎來維持腸道健康。主要來源包括魚類、堅果種子和植物油。

－維生素D：

促進腸道菌群的穩定性和多樣性，加強腸道黏膜屏障功能，調節免疫細胞活動，並維持黏膜的完整性。主要來源有鮭魚、鯡魚、牛奶和大豆。

－鋅：

幫助修復腸道黏膜損傷，通過促進腸道組織修復、減少發炎、以及調整腸道菌群來維持黏膜的完整性。主要來源包括肉類、魚類和海鮮。

－維生素E：

調節發炎反應、減少氧化損傷、維持腸道穩定性和黏膜屏障完整性。存在於多種食物中，如堅果種子、植物油、綠葉蔬菜。

－維生素C：

作為抗氧化劑，能減少氧化壓力，降低炎症反應。主要來源包括莓果、柑橘類水果和十字花科蔬菜。

－麩醯胺酸（Glutamine）：

像是腸道黏膜組織的OK繃，這種胺基酸是腸道細胞的重要能量來源，有助於維持腸道黏膜的完整性和功能，主要存在於紅肉、白肉、海鮮和蛋中！

總結來說，補充Omega-3脂肪酸、維生素D、維生素C、維生素E、鋅和麩醯胺酸等關鍵營養素，有助於改善腸道健康、減少發炎並促進腸道黏膜的修復。

損傷的腸道黏膜不僅需要比平常更多的營養素來促進修復，還會因為發炎而影響營養素的吸收。因此，高濃度的營養補充品或營養點滴可以有效提供所需的營養素，幫助腸道更好地恢復。

七、補充營養素2方法

營養點滴：

營養點滴是一種身體可高效吸收的營養素，直接輸送到血液中，繞過消化系統，避免因吸收不良而造成的營養缺失。特別適合有吸收障礙的人！

適合族群：

1.急需營養補充：例如急性疾病或手術後，需要快速恢復體力和營養狀況。

2.嚴重吸收障礙：如胃腸道手術或慢性胃腸疾病，影響了營養吸收。

3.免疫系統缺陷：免疫力極低，需要快速增強免疫系統功能的人群。

4.慢性疲勞與壓力：長期感到疲勞、壓力大、睡眠質量差，需要迅速補充能量和營養的人。

營養補充品：

營養補充品便於隨時隨地補充營養，適合日常使用！

適合族群：

1.生活忙碌：無法每天攝取足夠的健康食品，營養攝入不均衡。

2.消化吸收不良：例如有胃腸道疾病、慢性便秘或腹瀉，影響營養吸收。

3.飲食限制：如素食者或有食物過敏者，難以從日常飲食中獲取足夠的特定營養素。

本文經授權轉自：初日診所《過敏竟是肥胖元兇？讓你減重卡關又疲累，是這5件事惹的禍！》