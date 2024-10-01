鼻塞大調查！近6成深受睡不好困擾　醫師建議有效改善方法

▲超過半數的人夜間鼻塞成噩夢。（圖／取自付費網站）

生活中心／綜合報導

天氣驟變，呼吸道疾病夾雜多種病毒肆虐全台。根據《ETtoday民調雲》民調顯示，民眾在季節交替時常受鼻塞、流鼻水之苦，逾半數受訪者更直指睡覺時鼻塞簡直是噩夢重現，不少上班族也困擾於鼻塞影響工作效率，尤其遇到重要會議又無法請假在家休養，網友表示「感覺病毒一種緊接著一種，根本沒完沒了。」防疫意識提升後，國人對感冒的看法與是否有所改觀？民眾會用何種不同於以往的方式，來因應呼吸道疾病的威脅呢？

▲高達56.6%民眾認為睡覺時鼻塞發作最讓人困擾。

根據最新民調觀察民眾發生鼻塞、流鼻水原因中，近4成是因為「感冒/流感」伴隨鼻塞症狀影響工作與學習狀態，鼻塞雖然只是小事，卻會大大影響生活品質和工作效率，尤其是睡覺時是鼻塞一發作，整個晚上鼻子無法呼吸睡不好，直接影響第二天的精神狀況。

除了感冒與流感之外，季節、氣候變化也是造成鼻塞的主要原因。耳鼻喉科許瑛倢醫師解釋：「冷熱交替的天氣，鼻塞特別常見。溼度和溫度的變化，會導致鼻黏膜腫大、呼吸不順，也會讓鼻腔的分泌物也會變多，讓鼻塞症狀變嚴重。最常見是發生在睡覺平躺時，直接影響睡眠品質」。

當鼻塞發生時，大家都會嘗試各種方法緩解鼻塞，調查顯示「用力擤鼻子/倒吸鼻子」(50.2%)舒緩鼻塞症狀的人最多，其次是「自然療法」(42.2%)，及「看醫生」(33.4%)， 「使用鼻噴劑」則佔近3成。各種方法盡出就是想要快點擺脫這煩人的感覺，但是，許瑛倢醫師提醒要避免用力擤鼻涕，「因為鼻涕很黏時擤不出來，用力擤時反而讓壓力衝到耳朵裡面，造成耳朵悶痛。而熱敷、蒸氣對鼻塞改善有效，但是沒辦法維持太久。而鼻噴劑是最快並有效的方法，當非常塞需要應急的時候，血管收縮類型的鼻噴劑作用很快，大部分的患者都覺得噴完鼻子很快就暢通」。

▲民眾嘗試各種方法緩解鼻塞。

▲多數民眾會考慮使用鼻噴劑，快速緩解鼻塞症狀。

事實上，去鼻塞鼻噴劑可以幫助快速減輕鼻塞症狀，使呼吸更加順暢，在數分鐘內就能開始發揮效用，紓解鼻塞效果比口服去鼻塞藥物的速度更快。當鼻塞已經影響到了民眾的生活品質時，不妨可以諮詢醫師或藥師，選擇合適的鼻噴劑，依照仿單的用法用量，幫助擺脫鼻塞之苦。

▲ 耳鼻喉科許瑛倢醫師說明冷熱交替的天氣，鼻塞特別常見。

鼻塞影響呼吸暢通，不僅影響生活品質也讓人心情低落，許瑛倢醫師提醒嚴重鼻塞時要看醫師，若是日常需要緩解時，選擇合適鼻噴劑暫時紓解鼻塞不適，讓呼吸回復舒暢，心情就不用跟著上上下下了。