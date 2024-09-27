不是鹽水！防蘋果變黑「改泡1物」　營養師激推：更香甜了

▲不想吃到黑黑的蘋果，很多人會將它泡鹽水。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人削了蘋果後怕變黑，都習慣泡鹽水抗「褐變」，但容易因此破壞蘋果原本的香甜風味，或是有些人需要限鈉，吃了泡鹽水的蘋果反而增加負擔。該怎麼辦？營養師蘇妍臣分享「泡新鮮檸檬汁」的妙招，酸味有助於提升食物的甜味，泡過檸檬汁的蘋果也變得更香、更好吃，大家不妨試試看。

營養師蘇妍臣在粉專分享，怕蘋果變黑，除了泡鹽水，還有低鈉更健康的方法，試試泡新鮮檸檬汁吧。她說明，利用新鮮檸檬裡含有的維生素C，能輕鬆防止蘋果變黑。如果覺得有點酸，食用前再稍微用水沖掉過多的酸味即可，忍不住大推「酸味有助於提升食物的甜味，讓泡過新鮮檸檬汁的蘋果，變得更香更好吃！」

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▼營養師認證，泡過新鮮檸檬汁的蘋果不只不變黑，還更香甜好吃。（示意圖／營養師蘇妍臣授權提供）

此外，蘇妍臣也說，如果不怕精緻糖太多，也可以裹一點點糖水，但前提是本身體內的胰島素夠多、夠壯，否則會造成身體負擔。而且蘋果一旦泡過糖水，反而容易減少原先蘋果的天然香氣。

蘇妍臣建議，下次切蘋果時，可以換掉鹽水，改用新鮮檸檬汁。不過她強調，如果是買整罐的檸檬原汁，或是已經切過果肉、呈現有點乾乾的檸檬，就沒有預防蘋果變黑的效果了，提醒切過後的檸檬要密封、盡快使用完畢。