兒童發燒、喉嚨痛激增　彰基提「333」撇步抗腸病毒

▲對抗腸病毒，彰基醫院提出333撇步。（圖／彰基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

9月開學之後，有家長發現最近發燒的小朋友越來越多，原來是有幾個病毒在作怪，其中一個就是家長最害怕的腸病毒，有捲土重來的跡象，彰化基督教兒童醫院兒童急診科主任王柏渝，提出腸病毒3前兆、3症狀及居家照顧飲食3原則，讓孩子能夠快樂學習、健康成長。

疾管署指出，最新全國停課統計為單周231班（第37周9月8日至14日)為5年同期次高，其中幼兒園170班、國小12班、托嬰中心等其他機構49班。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A10型為多，另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險上升，預估至10月中上旬才下降，流行期將持續至11月中旬脫離。

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▲對抗腸病毒，彰基兒童醫院兒童急診科主任王柏渝提出333撇步。（圖／彰基醫院提供）

王柏渝表示，腸病毒要注意三事項，家長就不擔心害怕，如果小朋友一直吐、一直睡、睡覺類似受驚嚇到的反應，且一個小時有3次，請儘速前往大醫院就醫，因為這些都是腸病毒重症的前兆。另腸病毒會有一直高燒、喊喉嚨會痛，甚至有流口水，也會有吃不下等狀況產生。

王柏渝主任進一步指出，照顧腸病毒的小朋友，一般的酒精消毒是沒有辦法殺死腸病毒的病菌，所以在家裡如果要殺死病菌，一般建議是濕洗手；如果小朋友經過的環境，可能需要用漂白水消毒才有用。另外，腸病毒的小朋友，因為喉嚨有破皮會很痛，沒辦法吃東西，要把握三原則，第一，吃軟的；第二，吃流質的；第三，吃冰的，布丁、果凍、冰淇淋、果汁等，這些食物可能比較容易入口。若小朋友出現持續吃不下的情況，或是有重症的3個前兆，請儘速前往醫院就診評估。