麥當勞牛肉堡沾不明黑色物！北市衛生局稽查抓「2項衛生缺失」

▲有網友吃麥當勞驚見「不明黑色物」。（圖／翻攝爆料公社二社）

記者趙于婷／台北報導

一名網友在網上發文抱怨，透露近日在麥當勞買了一顆漢堡，漢堡裡卻摻入了許多「黑色不明物」，貼文一出引發廣大網友討論。對此，台北市衛生局表示，今日已派員前往稽查，未發現漢堡內有異物之情事，但查有「員工個人物品未集中管理出現於作業區、合作廠商未配戴口罩及工作帽進入作業區」等缺失，已開立限期改善。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，在台北某間麥當勞購買了1顆雙層牛肉吉事堡，卻在打開外包裝後發現漢堡上有不明黑點，於是直接掀開漢堡查看，驚見裡頭的黑色不明物更多，讓他一看頓失食慾。

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台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，該分店為台北研究院，今日已派員前往稽查，現場針對人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，未發現漢堡內有異物之情事，但查有「員工個人物品未集中管理出現於作業區、合作廠商未配戴口罩及工作帽進入作業區」等缺失事項，已命業者於10月4日前改善完成，屆期將前往複查，如複查仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法，第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

針對此食安事件，麥當勞也回應「麥當勞重視消費者用餐體驗，餐廳主管得知此情況後，除嘗試與顧客聯繫表達歉意，亦同步檢視並檢討餐廳作業環境與操作流程，避免類似情況再發生。」至於不明黑色物究竟是什麼，麥當勞表示，目前還在調查中。