ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

麥當勞牛肉堡沾不明黑色物！北市衛生局稽查抓「2項衛生缺失」

▲▼吃麥當勞驚見「不明黑色物」。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲有網友吃麥當勞驚見「不明黑色物」。（圖／翻攝爆料公社二社）

記者趙于婷／台北報導

一名網友在網上發文抱怨，透露近日在麥當勞買了一顆漢堡，漢堡裡卻摻入了許多「黑色不明物」，貼文一出引發廣大網友討論。對此，台北市衛生局表示，今日已派員前往稽查，未發現漢堡內有異物之情事，但查有「員工個人物品未集中管理出現於作業區、合作廠商未配戴口罩及工作帽進入作業區」等缺失，已開立限期改善。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，在台北某間麥當勞購買了1顆雙層牛肉吉事堡，卻在打開外包裝後發現漢堡上有不明黑點，於是直接掀開漢堡查看，驚見裡頭的黑色不明物更多，讓他一看頓失食慾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，該分店為台北研究院，今日已派員前往稽查，現場針對人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，未發現漢堡內有異物之情事，但查有「員工個人物品未集中管理出現於作業區、合作廠商未配戴口罩及工作帽進入作業區」等缺失事項，已命業者於10月4日前改善完成，屆期將前往複查，如複查仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法，第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

針對此食安事件，麥當勞也回應「麥當勞重視消費者用餐體驗，餐廳主管得知此情況後，除嘗試與顧客聯繫表達歉意，亦同步檢視並檢討餐廳作業環境與操作流程，避免類似情況再發生。」至於不明黑色物究竟是什麼，麥當勞表示，目前還在調查中。

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

關鍵字： 麥當勞 食安

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

檸檬輸慘了！「維生素C水果」排行　吃起來酸≠含量高

10點後睡覺就算熬夜？醫曝「凌晨2點後入睡」肥胖風險暴增35%

不甜卻有一堆糖！醫點名「5款隱形糖陷阱」　滷味也中了

兒童發燒、喉嚨痛激增　彰基提「333」撇步抗腸病毒

蚊子特愛這血型！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

否認打臉卓榮泰！邱泰源坦言健保點值0.95有困難　醫界應有配套

乳癌治療日新月異　但醫生說的都聽不懂怎麼辦？

「COVID-19解封問卷抽禮券」是假的！羅一鈞：駭客偽冒疾管署發送

寶島眼鏡轉型醫療服務　專業眼科診所減少病患等待時間

山陀兒襲台恐再一波類鼻疽　今年凱米後已暴增80例

讀者迴響

回到最上面