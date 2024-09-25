孩子不吃飯醫師有撇步！教你4招解決煩惱，小孩營養吸收沒問題！

▲孩子無法無法專心吃飯，很有可能營養攝取不足影響成長發育。（示意圖／Shutterstock）

生活中心／綜合報導

看別人家的小孩都能坐好安靜吃飯，偏偏自己家的小孩一講到吃飯就是花招百出！老是無法專心吃完，一下是挑食小霸王這不吃那不吃，一下又變身餐桌玩家硬要玩玩具。孩子無法長時間坐好吃飯，父母都很擔心吃不好、營養攝取不足會影響成長發育。

面對孩子不吃飯醫師有撇步！讓中國醫藥大學兒童醫院沈上博醫師告訴你，如何幫助孩子養成良好的飲食習慣，讓小孩乖乖自動吃飯！醫師也提醒父母，孩子不吃飯背後隱藏各種原因，因此別因心急強迫孩子吃飯，可以先從尋找原因開始，步步解決小孩不吃飯煩惱。

▲中國醫藥大學兒童醫院沈上博醫師。

為什麼小孩不吃飯？醫師告訴你4大孩子不吃飯原因

父母都有一個相同的夢想——坐在餐桌前，看著孩子安靜、乖巧地享受每一口食物。然而，現實往往不盡如人意，沈上博醫師舉出常見造成孩子不吃飯的壞習慣，來看看，你家小孩中了幾項？

►小孩不吃飯原因 1：用餐環境與氣氛

沈上博醫師提到用餐時過多干擾易導致孩子無法專注進食，常見的「吃飯配電視」、「吃飯配平板」等習慣，可能是孩子不愛吃飯的元凶，吃飯時旁邊有太多吸引孩子注意力的事物，會造成小孩沒辦法很認真吃飯。

►小孩不吃飯原因 2：飯前點心量與活動

沈上博醫師說明孩子食慾不振或進食量少，除個人胃口差異，飯前行為也是重要因素，吃飯前就先給點心或跟小孩玩的很激烈，都會嚴重影響食慾，特別是超過一歲的孩子，營養攝取應以正餐為主，呼籲父母避免飯前給份量過多的點心。

►小孩不吃飯原因 3：食物類型與口味

孩子不吃飯的背後，可能是不喜歡食物類型和口味，明明小孩看到父母吃便當時興致勃勃，但面對自己盤中的養生蔬食卻興趣缺缺。這往往是因為食材的口感或口味不合小朋友胃口，只是把食物水煮燙熟，看起來不但賣相不佳，食物缺乏調味也不可口，自然引起不了孩子的食慾。

►小孩不吃飯原因 4：餵食習慣

有時父母看不過去孩子吃飯很慢、邊玩邊吃，忍不住就拿起湯匙全程餵食，或是使用強迫的方式請孩子進食，沒有讓小孩自己嘗試吃飯，會讓孩子對進食充滿負面印象，失去自主進食的樂趣。

門診上常遇到父母擔心孩子吃不好對成長發展有擔憂，像是發現小孩挑食、不長肉，沈上博醫師表示：「解決孩子挑食問題的第一步是仔細觀察」。

挑食行為會影響孩子攝取的營養均衡與否，例如喜歡吃青菜或某一類食物，可能導致蛋白質攝取不足；若孩子特別愛吃油炸、甜食等精緻高熱量食物，恐導致孩子肥胖，長大後也容易有心血管疾病、三高、代謝症候群等問題。

因此，家長應找出孩子不吃飯的根本原因，再根據問題調整。下個段落我們請醫師提供4個撇步，教你逐步建立孩子的良好飲食習慣，醫師也呼籲父母保持耐心，改善孩子不吃飯難題，需持之以恆才能見效。

面對孩子不吃飯，醫師教你改善4撇步

►讓孩子好好吃飯撇步1：建立好的用餐習慣

要讓孩子養成良好的用餐習慣，父母應明確區分用餐、遊戲和學習的時間與地點。與孩子共同制定餐桌禮儀規則，並且遵守這些規範，幫助他們專注於進食。

醫師建議設置30分鐘的用餐時間限制，如果時間到了還沒吃完，就收起食物，讓孩子學會珍惜用餐時間，逐步建立規律的飲食習慣。

►讓孩子好好吃飯撇步2：創造愉悅的用餐氣氛

吃飯是一件開心的事情，家長應避免吃飯過程中使用威權式的口氣命令孩子「這個你給我吃完」。

此外，全家一起吃飯的環境氣氛更好，沈上博醫師建議父母與孩子一起吃飯，在孩子面前表現出很好吃的樣子，創造愉悅的用餐氣氛，並且透過有趣的餐具和餐點形式，增加小朋友用餐樂趣，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中，自然地吃下更多食物。

►讓孩子好好吃飯撇步3：控制點心、提升活動量

要讓孩子好好吃正餐，父母應控制點心的攝取，避免在正餐前給孩子零食。此外，適度增加孩子的活動量，幫助他們消耗熱量提升食慾。但需注意，不要在飯前讓孩子進行過於激烈的運動，以免影響他們的進食狀態，才能有效促進孩子專注在正餐時間吃飯。

►讓孩子好好吃飯撇步4：培養孩子自主吃飯的能力

給予孩子練習吃飯的空間與環境，尊重孩子的吃飯自主性，讓孩子邊玩邊吃，不勉強進食。或是將食物多些變化，例如不吃水煮紅蘿蔔，父母可以變化成紅蘿蔔炒蛋，換個口味更吸引孩子。

醫師額外提醒也不要另外給零食，這種方法能幫助孩子認識飢餓感，學會享受食物，能培養飲食的自理能力。

亞培小安素新配方，助吸收成長所需的關鍵營養

成長的過程中，日常飲食佔極其重要的一環。透過飲食並將其消化、吸收轉化成營養及能量，來支持成長。吃進去不等於全部吸收進去，挑食行為更會讓孩子在營養素攝取上相對不足，常見如：缺乏鐵、鋅、胡蘿蔔素、植化素等，長久下來會影響生長發育、保護力；若想要幫助調整孩子飲食習慣，讓孩子有健康的飲食習慣，除了本文提到的讓孩子好好吃飯4撇步之外，醫師建議可適時補充營養品為成長打好基礎，考量到營養完整性可以選擇亞培小安素，讓孩子營養吸收更全面。

補充營養就像搭建金字塔，需要全面性的補充，才能幫助孩子發揮成長潛能，沈上博醫師說明，「亞培小安素是日常中很容易取得的營養補充品，32種成長所需的營養，例如蛋白質、鈣、維生素D、K等關鍵營養素且1cc約1大卡的設計提供孩子成長的動力。尤其是新升級配方的CPPs（酪蛋白磷酸胜肽^）可幫助鈣、鐵、鋅等關鍵營養素被吸收#，對骨骼成長的助益很大。另外，維生素K2跟精胺酸，也都是幫助骨骼成長很重要的推手」。臨床研究顯示，兩週成長有感＊，八週看見加速度**。

改善孩子不吃飯的狀況需要耐心和時間，父母應從觀察原因入手，調整用餐環境和習慣，並鼓勵孩子自主進食，同時，為孩子創造輕鬆愉快的用餐氛圍，避免給予自己與孩子過大的壓力。在此過渡期，若父母希望確保孩子獲得全面的營養，亞培小安素因其獨特配方和全面的營養支持，成為許多父母作為幫助孩子健康成長的有力支援。

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^源自於酪蛋白水解物

# J Nutr Biochem. 2014 May;25(5):503-14.

＊Ghosh AK, et al. J Int Med Res. 2018;46(6):2186-2201，從該研究發現飲用小安素搭配飲食諮詢之 2-6 歲營養風險兒童與僅接受飲食諮詢的對照組在 10 天後成長存在顯著差異。

＊＊J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):623-35，從該研究發現連續飲用小安素 8 週後成長曲線有進步，支持孩子成長加速度！孩童的成長期營養很重要，每個孩子成長速度皆有不同，因人而異。

TW.2024.53523.PDS.1

