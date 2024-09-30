膽固醇太高？4種人小心「愛喝手搖飲」也中　專家：吃對早餐就能降

▲健檢發現膽固醇過高？營養師分享3招有救。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

高膽固醇是心血管疾病的隱形殺手，而你每次領到的健檢報告，膽固醇總是紅字？不禁納悶「明明已經不吃肥肉、少吃蛋，為什麼還是降不下來？」資深營養師李婉萍衛教高膽固醇分為4類型，分別是美食主義者、手搖飲和甜食愛好者、拚事業常應酬，以及小吃當正餐者。想要降低膽固醇，做到吃對蛋白質、挑對早餐點心和喝對飲料還有救。

李婉萍營養師在粉專分享4種「高膽固醇類型」，快看你是哪一種：

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1.美食主義者

熱愛高級美食，尤其愛收集米其林星星。本身外型不胖，膽固醇卻超級高，常吃份量少、但油脂含量高的食物，例如鵝肝、牛排。

2.手搖飲、甜食愛好者

正餐份量正常，但手搖飲不離身，不管心情好或不好，都要來塊小蛋糕。外表看起來瘦瘦的，但膽固醇、體脂肪卻過於常人。

3.拚事業常應酬

常吃大魚大肉的合菜，每天喝完酒才回家，通常外型較胖且有點啤酒肚。

4.小吃當正餐

熱愛台灣傳統小吃，正餐總是水煎包、煎餃或蔥油餅等，不愛吃普通家常菜配飯。

▲優質蛋白質有助降低膽固醇。（示意圖／本報資料照）

若想降低膽固醇，李婉萍分享要從日常飲食著手。首先要吃對蛋白質，優先選擇雞、魚、海鮮等白肉，牛、豬等紅肉盡量少吃，烹調方式最好清蒸水煮少油炸；此外，早餐也很重要，挑選大燕麥片、地瓜，點心吃堅果、綠豆湯和蘋果，都是公認的降膽固醇好物。

想要喝飲料，李婉萍也推薦4款，像是無糖可可，其含有黃烷醇，研究證明能降低膽固醇；無糖番茄汁，其中的茄紅素有助降低膽固醇、改善血脂；無糖豆漿中的大豆異黃酮，也能有效降低膽固醇；無糖綠茶含有兒茶素，則能抑制大腸吸收膽固醇。