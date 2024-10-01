助婆婆挺過化療　譚敦慈端出「重口味」抗癌特別料理

▲譚敦慈透露幫婆婆準備抗癌食物時，老公林杰樑會叫她準備炸雞，刺激食慾最重要。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

癌症患者在接受治療的過程中，常常會面臨食慾不佳的問題，無毒教母譚敦慈提到自己婆婆曾罹患大腸癌第三期，並成功抗癌，她認為維持體力是抗癌的重要關鍵，她會為婆婆準備一些特別的料理，例如炸雞和辛香料食物，以刺激婆婆的味蕾，幫助婆婆維持體力。

譚敦慈在「聚焦2.0」節目中提醒，癌症患者常會誤以為不吃或只吃無味食物就能餓死癌細胞，但這樣的觀念並不可取。她強調癌症患者的體力對抗病魔至關重要，每吃一口都能為身體補充能量，提升抵抗力。

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譚敦慈提到婆婆在治療大腸癌時，化療期間為了增加婆婆的食慾，老公林杰樑會叫她準備炸雞，這類香氣濃郁的料理可以刺激食慾，吃得下才有力氣，她會將炸雞皮剝掉再讓婆婆吃。在蛋白質攝取方面，她則建議婆婆先吃肉類，再搭配蔬菜和飯。

譚敦慈打破刻板印象，指出抗癌食物並不一定追求無色無味，以過去幫婆婆準備的抗癌料理為例，她特別強調辛香料的重要性，認為酸甜口味能刺激食慾。她會根據婆婆的白血球數值調整飲食。當白血球數值高於3000時，會增加番茄、鳳梨、芒果等水果的攝取，例如將魚片與鳳梨、牛番茄一同烹煮。不過，她提醒癌症患者並非隨時都能食用水果，若白血球數值降至2000以下，免疫力較弱時，應避免食用水果。

譚敦慈曾在「健康零距離」節目中提醒大家，喝魚湯、雞湯時，湯裡面的蛋白質其實不多，大部分的蛋白質都藏在魚肉和雞肉裡。如果只喝湯不吃肉，身體吸收到的蛋白質量非常有限。



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