退休師肩痛、呼吸不順數日突倒地　「2血管全塞」高血脂釀心梗

▲高血脂堪稱隱形殺手，不同於高血糖容易出現口渴飢餓頻尿症狀、血壓可以在家自行量測，血脂異常無明顯症狀，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

現年70歲的余先生，曾於56歲退休那一年在鬼門關前走一遭，生活作息規律且熱愛運動的他，平常除了偏愛肥肉之外身體沒有特別不適，那一年之內遭遇兩位家人過世，奔波之際出現牙痛、肩背痠痛與呼吸不順等症狀，以為是太傷心、太疲累，沒想到幾天後突然劇烈胸痛昏倒，確認是急性心肌梗塞，2條重要血管都塞住，而兇手之一便是超標的「低密度膽固醇」。

余先生說，一直覺得自己很健康，雖然平常愛吃肥肉，但平常身體沒有不舒服症狀，且經常參加路跑、爬百岳，連續走個三五天都不是困難，因此從未想到要定期做健康檢查、留意膽固醇指數。

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退休那年，余先生以為要迎接幸福的第二人生，但卻接二連三遭遇家中變故，先是父親肝癌病逝，隔年又發生妹妹登山健行的意外事故，因為要處理妹妹意外身故的國賠申請，他不辭辛勞地在2個月內從台南到花蓮高山上做了5次的蒐證，最後一趟去的時候就差點喘不過氣來，只以為是自己太累，但回家後又持續出現牙痛、肩膀痛，泡澡起身時也會發生暈眩。

余先生說，這些症狀持續且發作越來越頻繁，從每天一次到數次，就在某天他正準備午休時，一躺下去，劇烈的胸痛突然來襲，一種「自己快要掛掉」的念頭浮現，想叫救護車，又擔心救護車找路會延誤醫治，就強撐著僅剩的一點點力氣，騎機車衝到住家附近的成大醫院急診，一衝到急診室就倒下了。

原來余先生心臟的2條重要血管都塞住了，是急性心肌梗塞，所幸在醫護人員緊急將他送開刀房，很順利地沒有耽誤到搶救時程，心肌幾乎沒有損傷。

▲LDL-C低密度膽固醇的管理目標。（圖／中華民國心臟學會提供）

高血脂與動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）有何關聯？中華民國心臟基金會執行長陳文鍾說明，動脈粥狀硬化是因為LDL-C低密度膽固醇累積、內膜增厚而形成粥狀斑塊，使得血管硬化、狹窄、甚至阻塞的病理現象，發生在供應心臟的冠狀動脈時，可能導致心絞痛、心肌梗塞、猝死等致命疾病。

健保署邀集國內九大醫學會首度制訂和公佈「台灣血脂管理臨床路徑共識」，中華民國心臟學會李貽恒理事長表示，低密度膽固醇的治療目標因人而異，需依據年齡、糖尿病、高血壓、肥胖、抽菸、生活形態與家族史等因素綜合評估，可分為「低」、「中」、「高」、「非常高」與「極高」等5個風險等級。

陳文鍾說明，「非常高風險」者，低密度膽固醇標準應控制在70 mg/dL之下，「極高度風險」者須朝目標值55 mg/dL以下積極治療，幫助清除粥狀斑塊、改善血管功能，進而預防ASCVD的發生與復發。

撿回一命的余先生，迄今10多年定期回診治療不間斷，近年更學會善用「全民健保行動快易通—健康存摺App」，其中的動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）專區會提供疾病與血脂衛教資訊、血脂檢驗報告，幫助管理血脂健康。

▲2024世界心臟日，台灣血脂管理臨床路徑共識首度公開，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）