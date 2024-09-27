年砸1億！大腸癌等7癌別「單基因檢測」納健保給付　最快12月上路

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

癌症基因檢測給付再擴增！健保署長石崇良公布26日共擬會議結果，通過新增7種癌症的單基因檢測給付，包含大腸直腸癌、黑色素瘤等4種實體腫瘤以及3種血液腫瘤，推估9千多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元，預計於12月1日生效。另也通過孕產婦全程照護醫療給付改善方案，擴大妊娠糖尿病照護並推動融入「助產人員」加入孕產期照護，最快11月可實施。

石崇良表示，國內在今年5月1日將「次世代基因定序檢測（NGS）」納入健保給付，包含實體腫瘤、血液腫瘤共19種癌別適用，一次檢測可以處理多基因位點；而當時專家會議也做出共識，保留部分癌別採「單基因檢測」，26日醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議就通過其中7種癌別將納入單基因檢測給付。

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石崇良說明，其中4種為實體腫瘤，分別是大腸直腸癌(BRAF)、黑色素瘤(BRAF)、腸胃道間質瘤(KIT+PDGFRA)、甲狀腺癌不含髓質癌(BRAF)；另3種則是血液腫瘤，分別是多發性骨髓瘤(原位雜合檢驗)、B細胞淋巴癌(BCL、第17對染色體缺失原位雜合檢驗、TP53)、T/NK細胞血癌與淋巴癌(TCR)。

健保署專委陳依婕說明，以上述幾個癌別來說，檢測一個基因位點就可以找到相對應藥物治療，對健保給付來說更具有效益。推估每年將有9千多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元，預計於今年12月1日生效。

共擬會另通過修訂「全民健康保險孕產婦全程照護醫療給付改善方案」。石崇良指出，國內懷孕產婦年齡攀升，妊娠糖尿病發生率也隨之增加，新增「妊娠糖尿病品質提升項目」，以提升孕產婦醫療照護品質。

健保署醫務管理組組長劉林義進一步說明，當中包含產前中後追蹤的管理照護，營養師衛教介入、另孕期中妊娠糖尿病使用胰島素改善血糖控制、高風險妊娠追蹤在生產結束後一個月內進行葡萄糖耐受試驗等。

劉林義表示，另由於妊娠糖尿病有一定比例患者可能發展成糖尿病，所以在周產期照護中，妊娠糖尿病追蹤血糖等照護會從產後4周延長到3個月；該項目每年預計2.1萬人受惠，挹注經費約4000多萬。

此外，也通過新增「產科醫師與助產人員共照項目」，劉林義指出，產科醫師和助產人員共同照護可以降低生產風險，鼓勵醫院推動融入助產人員加入孕產期照護，每名個案接生除原有生產費用，另支付12000點。兩項孕產婦照護相關方案最快11月可以實施。